Por: El Espectador

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El sonido de la música tradicional sigue marcando la vida de los mapayerris, una comunidad indígena ubicada en el resguardo Nacuanëdorro, en el departamento de Vichada. De acuerdo con El Espectador, estos hombres y mujeres mantienen vivos cantos y danzas ancestrales, a pesar de haber dejado atrás su vida nómada en la selva para adaptarse, no sin dificultades, a la vida sedentaria impuesta por fuerzas externas.

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Visitar Nacuanëdorro no es sencillo. Según el mismo medio, desde Bogotá se debe viajar primero a Villavicencio, luego avanzar durante dieciséis horas hasta Cumaribo (Vichada) y, en temporada de lluvias, sumarle otras quince horas de trayecto por caminos difíciles hasta llegar finalmente a las casas construidas con palma de moriche que identifican la zona habitada por los mapayerris.

Históricamente, los mapayerris han sido cazadores y recolectores que se desplazaban libremente entre Colombia y Venezuela, especialmente en el territorio del Parque Nacional Natural El Tuparro. Su líder, el mayor Boyoli, recuerda la vida en constante movimiento, alimentándose de frutas del monte y realizando rituales liderados por el chamán del grupo. Sin embargo, esa libertad terminó cuando, desde el año 2000, según documentos del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio (2018), la presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos, vías y prohibiciones para cazar los obligaron a asentarse y modificar radicalmente su estilo de vida.

Este cambio no solo significó perder el nomadismo, sino también enfrentarse al trauma de las guahibiadas: masacres históricas contra los pueblos indígenas de la región, ampliamente documentadas en el informe ‘Colombia adentro’ (2022) de la Comisión de la Verdad, que dejaron huellas profundas en la memoria colectiva. Actualmente, Gobierno mayor estima que quedan cerca de setenta mapayerris, bajo amenaza de asimilación cultural debido a su reducido número y el permanente contacto con otros grupos indígenas y colonos.

La identidad mapayerri hoy enfrenta retos complejos. No existen estudios claros sobre su lengua; expertas del Instituto Caro y Cuervo como Yaty Urquijo y Katherine Bolaños recomiendan iniciar investigaciones lingüísticas para determinar si el mapayerri es una lengua independiente o una variante del sikuani. Las costumbres y relatos míticos, como el del personaje Nacuanëdorro y el Árbol de la vida, se van manteniendo a través de la oralidad en medio de procesos de cambio. La comunidad trata de preservar sus tradiciones cantando, contando historias y debatiendo sobre la forma correcta de utilizar su lengua, en la esperanza de no perder su esencia ante los procesos externos de transformación.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el pueblo mapayerri para preservar su cultura e idioma?

De acuerdo con el artículo de El Espectador y el informe ‘Colombia adentro’ (2022), los mapayerris enfrentan desafíos como el reducido número de integrantes, la integración forzada a la vida sedentaria, la influencia de otras culturas y los cambios en su entorno social y ambiental. Adicionalmente, la falta de registros claros sobre su lengua y la presión de la asimilación cultural complican la transmisión de costumbres y tradiciones a nuevas generaciones.

¿Por qué es tan importante documentar la lengua mapayerri y cuál es su situación actual?

Según las investigadoras del Instituto Caro y Cuervo citadas en el texto, documentar la lengua mapayerri es fundamental para garantizar su preservación y diferenciar si se trata de un idioma autónomo o una variante del sikuani. Actualmente, la lengua está en riesgo por la influencia de términos de otros grupos y la ausencia de estudios en profundidad, lo que podría conllevar su desaparición si no se toman medidas oportunas. ¿Qué significa ‘dialecto’ en este contexto? Un dialecto es una variante de una lengua que se utiliza en una determinada zona geográfica o social, mientras que una lengua independiente tiene características propias que la distinguen significativamente de otras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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