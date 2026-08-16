Por: El Espectador

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La bondiola de cerdo, un corte conocido por su sabor y jugosidad, se transforma en una auténtica experiencia gastronómica cuando se acompaña de una salsa preparada con ingredientes comunes, pero combinados de manera especial. Según ‘El Espectador’, la receta destaca por su sencillez y por el balance entre sabores dulces y salados que brinda la mezcla de miel, mostaza y salsa de soya. El detalle está en sazonar los cubos de bondiola únicamente con sal y pimienta antes de dorarlos en aceite caliente, lo que permite mantener la textura de la carne y potenciar su sabor natural.

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Para la preparación de la salsa, la receta detalla el uso de tres cucharadas de miel, dos de mostaza tipo Dijon, una de mostaza amarilla, dos de salsa de soya, media taza de caldo de pollo o agua y una cucharadita de vinagre de manzana, este último para equilibrar los sabores. Estos ingredientes se mezclan antes de verterlos sobre la carne ya dorada, proceso que además integra el ajo, el cual aporta un matiz aromático y contribuye a la profundidad del plato. La cocción a fuego medio-bajo durante 20 a 25 minutos es crucial para lograr que la carne quede tierna y la salsa adquiera una textura ligeramente densa, ideal para acompañar.

El proceso no requiere técnicas avanzadas de cocina, lo que convierte esta receta en una alternativa accesible para quienes desean experimentar sabores nuevos sin complicaciones ni utensilios especializados. Además, la sugerencia de utilizar caldo de pollo o agua como base de la salsa ofrece versatilidad, adaptándose tanto a quienes buscan un perfil de sabor más robusto como a quienes prefieren algo más ligero.

De acuerdo con la fuente consultada, la combinación de mostaza Dijon, reconocida internacionalmente por su perfil ligeramente picante y su textura cremosa, con la mostaza amarilla, la miel y la salsa de soya, genera una alternativa que tanto acompaña como realza el sabor de la bondiola sin opacarlo. La recomendación final es servir este plato una vez que la salsa espese y la carne haya absorbido los sabores, permitiendo así disfrutar de una bondiola jugosa y sabrosa, ideal para cualquier ocasión casera.

¿Cómo se prepara la bondiola de cerdo en salsa de miel y mostaza paso a paso?

Para preparar la bondiola de cerdo en salsa de miel y mostaza, primero debe cortar la carne en cubos y sazonarla con sal y pimienta. Luego, dórela en aceite hasta obtener un color dorado intenso, agregue ajo y cocine un minuto más. Mezcle en un recipiente miel, mostazas, salsa de soya, caldo de pollo o agua y vinagre, y vierta sobre la carne. Cocine a fuego medio-bajo de 20 a 25 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que la carne esté tierna y la salsa espese. Sirva inmediatamente.

¿Qué ingredientes se necesitan para la salsa de miel y mostaza de la bondiola?

La salsa especial para bondiola requiere tres cucharadas de miel, dos de mostaza Dijon, una de mostaza amarilla, dos cucharadas de salsa de soya, media taza de caldo de pollo o agua, y una cucharadita de vinagre de manzana. Cada uno de estos ingredientes aporta una nota particular que, en conjunto, ofrece un resultado equilibrado y sabroso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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