Por: El Espectador

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La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia está por alcanzar un hito importante: el 21 de agosto cumple 90 años de historia. Sin embargo, este aniversario se ve atravesado por un panorama de incertidumbre debido a la salida de su director titular, Yeruham Scharovsky, así como preocupaciones relacionadas con la estabilidad financiera de la agrupación. El contexto es aún más complejo por el cambio de gobierno, con Abelardo de la Espriella al frente y la nueva ministra de Culturas, Paola Holguín, liderando políticas culturales en el país, según información de El Espectador.

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Un tema central para la Orquesta es la reciente transformación en la administración de sus recursos. Desde 2025, la Asociación Nacional de Música Sinfónica (ANMS) fue reemplazada por la Asociación Nacional de las Artes (ANA), lo que ha despertado inquietudes entre músicos y otros actores del sector. Muchos temen que abrir el alcance de la ANA hacia otras expresiones artísticas diluya el apoyo a la música sinfónica, especialmente tras un recorte presupuestal notable. Liliana Fuentes Tacha, actual directora ejecutiva de la ANA, explicó a El Espectador que el cambio pretende fortalecer las capacidades de la Asociación, ampliar alianzas y diversificar fuentes de financiación sin restar respaldo a la Orquesta y agrupaciones nacionales.

Frente a la incertidumbre financiera, Fuentes Tacha enfatizó la importancia de diferenciar entre los recursos asegurados, los proyectados y los que están en proceso de formalización. Según sus declaraciones, la gestión ante el Ministerio de Cultura permitió acceder a nuevos fondos adicionales para garantizar la continuidad y funcionamiento de la Orquesta durante el año en curso; además, se trabaja en alianzas con el sector privado para fortalecer la sostenibilidad futura, siempre sin reemplazar la financiación estatal.

El proceso de selección del nuevo director titular ha sido participativo: los músicos propusieron una amplia lista de candidatos y están representados en el comité de búsqueda. No obstante, la Junta Directiva de la ANA será la encargada de tomar la decisión definitiva, un modelo que equilibra la valoración artística interna con las competencias formales de la institución. Además, la figura del director adjunto, actualmente en manos de Juan Pablo Valencia-Heredia, fue reactivada con el objeto de fortalecer la continuidad y abrir espacio a talentos nacionales.

En cuanto a la visión artística, la ANA aspira a que la Orquesta combine el repertorio sinfónico clásico con la creación colombiana, fomente estrenos y grabaciones y actúe como motor de oportunidades profesionales para músicos del país. El reto de los próximos años será encontrar un director capaz de liderar este enfoque contemporáneo, que garantice no solo la calidad artística, sino también la permanencia y expansión del sector musical colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el verdadero impacto del cambio de la Asociación Nacional de Música Sinfónica a la Asociación Nacional de las Artes en la Orquesta Sinfónica Nacional?

El cambio de la Asociación Nacional de Música Sinfónica (ANMS) a la Asociación Nacional de las Artes (ANA) implica mayor alcance para la administración. Según declaraciones en El Espectador, la modificación busca sumar alianzas y diversificar la financiación del sector artístico, sin disminuir el espacio para la música sinfónica ni afectar a agrupaciones nacionales y regionales. La preocupación de los músicos parte del temor a que se prioricen otras expresiones artísticas en desmedro de la orquesta, pero la dirección de la ANA sostiene que la ampliación refuerza capacidades y no implica dejar de lado el apoyo a la música sinfónica.

¿Cómo se selecciona al nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia?

El proceso de selección del nuevo director titular involucra la participación activa de los músicos, quienes sugieren candidatos y eligen representantes en el comité de búsqueda. Tras una primera preselección, se consulta la disponibilidad de los candidatos y se conforma una lista final. Sin embargo, la decisión definitiva corresponde a la Junta Directiva de la Asociación Nacional de las Artes, un mecanismo que equilibra la participación artística interna con la responsabilidad institucional y garantiza la legitimidad del nombramiento dentro de los criterios y objetivos de la Orquesta.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.