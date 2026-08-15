Por: Portal Bogotá

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Del 26 al 29 de agosto de 2026, Bogotá abrirá sus puertas a la segunda edición del ‘Festival Orígenes – Sonidos y Saberes Ancestrales’, una cita que se consolida como uno de los eventos culturales más importantes para celebrar la música y el conocimiento tradicional de América Latina. De acuerdo con la programación oficial, el festival reunirá a destacados artistas de Colombia, México, Brasil, Guatemala, Ecuador y Bolivia, quienes compartirán no solo sus sonidos, sino su visión y memoria colectiva, en escenarios emblemáticos de la capital como el Planetario de Bogotá, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, los Escenarios Móviles Plaza Lourdes y el Teatro al Aire Libre La Media Torta. Todas las actividades serán de entrada gratuita hasta completar aforo, tal como informa el portal institucional de la ciudad.

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El evento destaca por la pluralidad de sus participantes y la diversidad de géneros que abordan las músicas tradicionales en diálogo con propuestas contemporáneas, según detalla la fuente oficial. El 26 de agosto, la apertura en el Planetario de Bogotá contará con Djuena Tikuna, referente de la música indígena amazónica de Brasil, y La Tulpa Raymi, un laboratorio sonoro de Colombia que fusiona músicas indígenas, rock y sonidos actuales. El 27 de agosto, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán albergará a Sara Curruchich, cantautora indígena de Guatemala que interpreta en kaqchikel y español mezclando folk y tradición maya, junto al grupo ecuatoriano Humazapas, que incorpora música, danza y audiovisuales propios de la cosmovisión kichwa.

La programación continúa el 28 de agosto en la Plaza Lourdes con Escenarios Móviles, donde se presentarán Alwa, rapera boliviana ligada a sus raíces aymaras, el dúo ecuatoriano Jatun Mama, que experimenta con electrónica e instrumentos andinos, y Ukamau, agrupación que revitaliza la música tradicional de los Andes desde Colombia. Finalmente, el 29 de agosto, el Teatro al Aire Libre La Media Torta cerrará el festival con una jornada que reúne propuestas innovadoras y tradicionales, resaltando la participación de colectivos y artistas de México, Ecuador y Colombia. Esa jornada pondrá en relieve la fuerza de las músicas indígenas, las exploraciones electrónicas kichwa y los sonidos ancestrales que siguen cobrando vida en distintos territorios.

De esta manera, según el portal oficial de Bogotá, la segunda edición de Orígenes reafirma el papel vigente de las músicas y saberes ancestrales, que no solo se mantienen, sino que evolucionan y dialogan con nuevas generaciones en un espacio de encuentro intercultural.

¿Cuáles son los escenarios y artistas destacados en el Festival Orígenes – Sonidos y Saberes Ancestrales 2026?

El festival se desarrollará en el Planetario de Bogotá, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, los Escenarios Móviles Plaza Lourdes y el Teatro al Aire Libre La Media Torta. Entre los artistas destacados están Djuena Tikuna de Brasil, Sara Curruchich de Guatemala, Alwa de Bolivia y colectivos como La Tulpa Raymi, Humazapas, Ukamau y Jatun Mama.

¿Por qué se considera importante el diálogo entre músicas tradicionales y contemporáneas en el Festival Orígenes?

De acuerdo con la información oficial, el festival busca mostrar cómo los sonidos ancestrales se transforman y dialogan con el presente, conectando generaciones y distintas formas de creación. Esta mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo permite mantener vivas las raíces culturales y abrir espacios para nuevas expresiones artísticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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