Por: Portal Bogotá

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Hace cerca de dos años, Angélica María y su familia tomaron una decisión que cambiaría sus vidas: visitar el apartamento modelo de un proyecto habitacional. Sin imaginarlo, ese recorrido marcó el comienzo de uno de sus más grandes logros: obtener una vivienda propia en el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Alcaldía de Bogotá, esta oportunidad fue posible gracias al apoyo de la Administración distrital, que fomenta la adquisición de vivienda a través de distintos subsidios y el programa ‘Reactiva tu Compra’.

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Angélica recuerda el punto de partida de esa transformación: “Empezamos a ver el apartamento modelo, nos explicaron el proceso y ahí empezamos como a materializar el sueño que en este momento se ha hecho realidad”. La posibilidad de acceder a subsidios de vivienda fue decisiva en el proceso, y la intervención de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) resultó crucial. Según cuenta Angélica, cuando la Secretaría les informó que podían postularse a un subsidio adicional, el panorama cambió por completo. Este respaldo económico permitió reunir los requisitos y obtener la aprobación del crédito bancario necesario para adquirir el inmueble.

El programa ‘Reactiva tu Compra’ está orientado a facilitar que familias de menores ingresos concreten su sueño de vivienda propia. En el caso de Angélica María, contó también con el acompañamiento y ánimo constante de su familia. Fue su hermana quien la incentivó a tomar esta determinación y emprender el proceso, logrando que la esperanza se convirtiera en hechos.

La historia de Angélica es un reflejo de las experiencias de muchas otras familias en Bogotá. Enfrentar trámites, buscar alternativas de financiación e identificar los subsidios disponibles son pasos fundamentales para quienes desean convertirse en propietarios. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, este tipo de programas no solo entregan una ayuda económica, sino que brindan orientación y apoyo emocional durante todo el proceso.

En palabras de Angélica María: “Todos los sueños se pueden desde que uno los tenga como muy conscientes y muy presentes, pero la verdad que sí se pueden”. La satisfacción de recibir las llaves de su nuevo hogar representa mucho más que el cumplimiento de un trámite: es la materialización de un anhelo largamente acariciado por ella y su familia.

Gracias al programa ‘Reactiva tu Compra’, cientos de familias bogotanas encuentran cada año el respaldo necesario para dar el paso definitivo hacia la propiedad de una vivienda.

¿Cómo funciona el programa 'Reactiva tu Compra' de vivienda en Bogotá?

El programa ‘Reactiva tu Compra’ de la Secretaría Distrital del Hábitat busca apoyar a familias de menores ingresos facilitando su acceso a subsidios de vivienda y créditos. El apoyo adicional en subsidios permite a los beneficiarios completar los requisitos y avanzar hacia la propiedad de un hogar.

¿Qué apoyo ofrece la Secretaría Distrital del Hábitat a las familias en el proceso de compra de vivienda?

La Secretaría Distrital del Hábitat acompaña a las familias durante todo su proceso de adquisición de vivienda propia, no solo gestionando subsidios, sino también brindando orientación y motivación para superar las etapas que implica comprar una casa en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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