Por: El Espectador

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Bogotá se ha convertido en un centro clave para la recolección de ayudas destinadas a los damnificados del terremoto que impactó recientemente a Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero el 10 de agosto. De acuerdo con información oficial del Distrito, la solidaridad de la ciudadanía permitió reunir 344 toneladas de alimentos y productos de higiene hasta el 13 de agosto, todo con el propósito de alcanzar una meta de 500 toneladas al cierre del viernes de esa semana.

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La administración distrital ha movilizado un esfuerzo articulado, identificando cuatro puntos oficiales de acopio repartidos estratégicamente en la ciudad. La Cruz Roja, ubicada en la carrera 24 # 73-38, y el Estadio El Campín, en la avenida NQS entre calles 53 B Bis y 57, funcionan de forma permanente las 24 horas. Por su parte, el Palacio de los Deportes (calle 63 # 59 A-06) está disponible de 8 a. m. a 8 p. m., mientras que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la carrera 4 # 22-61, atiende de lunes a viernes de 8 a. m. a 9 p. m., y los sábados hasta el mediodía. Existen además otros espacios gestionados por organizaciones sociales y vecinales, aunque la Alcaldía prioriza los puntos oficiales para asegurar un proceso eficiente y transparente.

El llamado a la ciudadanía no solo es para donar, sino también para sumarse como voluntarios. La primera dama, Carolina Deik, explicó que quienes deseen colaborar en la organización y manejo de ayudas deben preferir la Cruz Roja, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Palacio de los Deportes, debido a que El Campín ya cuenta con un alto flujo de voluntariado.

En cuanto a los elementos requeridos, el Distrito recibe agua potable, alimentos no perecederos, productos de higiene, sábanas, colchonetas, toldillos, pañales, leche de fórmula, insumos médicos y también alimento para mascotas. En el caso particular de los medicamentos, la Secretaría de Salud enfatiza que deben entregarse en su empaque original, con registro sanitario INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) vigente y al menos seis meses antes de su vencimiento, evitando productos abiertos, incompletos o expuestos a condiciones adversas.

La lista prioritaria abarca medicamentos básicos como analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos completos, tratamientos crónicos para enfermedades como hipertensión y diabetes, así como insumos médicos —glucometros, lancetas, vendas, guantes, equipos de trauma— y dispositivos para atención como muletas y sillas de ruedas. Este esfuerzo responde, según el Distrito, a la urgencia de cubrir necesidades inmediatas en salud y atención básica de las poblaciones afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos oficiales para donar ayudas a los damnificados del terremoto en Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, los puntos de recolección funcionales son la Cruz Roja, el Estadio El Campín, el Palacio de los Deportes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cada uno tiene horarios específicos y protocolos definidos para garantizar la correcta recepción y organización de las donaciones.

¿Qué requisitos tienen los medicamentos para ser donados y qué significa el registro sanitario INVIMA?

La Secretaría de Salud exige que los medicamentos se entreguen sellados, completos y con registro sanitario INVIMA vigente, lo que garantiza que el producto ha sido evaluado y aprobado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, autoridad encargada de certificar la calidad y seguridad de los insumos médicos en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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