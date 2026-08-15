Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este domingo 16 de agosto de 2026, los habitantes de Bogotá tienen a disposición la información más reciente sobre el pronóstico del clima, con el propósito de que puedan organizar sus actividades y prevenir posibles contratiempos durante el día. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es la entidad encargada de reportar el estado del clima, y en esta oportunidad presentó detalles específicos para anticipar el comportamiento atmosférico en la capital.

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De acuerdo con el reporte compartido por IDIGER, durante la madrugada del domingo se prevé que predominará el tiempo seco, acompañado de un cielo semicubierto. La temperatura mínima estimada para ese tramo de la madrugada será de aproximadamente 10 °C, lo cual es característico del clima bogotano en esta época del año. Conforme avance la mañana, el informe indica que continuarán las condiciones secas, aunque el cielo podría variar de parcialmente nublado a mayormente cubierto. Sin embargo, no se descartan lloviznas, especialmente en el norte y el occidente de la ciudad.

Para facilitar el acceso a la información meteorológica en tiempo real, el Sistema Alerta Bogotá (SAB), plataforma gestionada por el Distrito, ofrece herramientas en línea para consultar el comportamiento del clima por localidades y zonas específicas, incluyendo el fenómeno de las lluvias. El SAB permite a los ciudadanos mantenerse informados para planear actividades al aire libre, como las jornadas de ejercicio o participación en eventos recreativos, destacando este fin de semana la realización de la tradicional ciclovía y la posibilidad de ascender por el sendero de Monserrate.

Adicionalmente, los interesados pueden consultar de forma interactiva el pronóstico de lluvias a través del portal Mapas Bogotá. Este servicio ofrece la posibilidad de verificar desde cualquier dispositivo la presencia de precipitaciones en una dirección específica, usando el módulo “Otros mapas” y seleccionando la opción “Lluvias”. Solo se requiere ingresar la dirección de interés y el sistema mostrará con precisión la situación en tiempo real.

Las fuentes oficiales como el IDIGER y el SAB continúan consolidándose como referencias confiables para consultar el estado del clima en el Distrito Capital. Estas herramientas digitales han sido diseñadas para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre sus desplazamientos y rutinas diarias ante las variables condiciones meteorológicas de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima en Bogotá desde el celular?

Para conocer el pronóstico del clima en Bogotá desde un dispositivo móvil, usted puede acceder al portal del Sistema Alerta Bogotá (SAB) o al sitio de Mapas Bogotá. Allí es posible seleccionar el mapa de lluvias y consultar la situación meteorológica según la dirección que indique, facilitando la programación de sus actividades diarias y evitando inconvenientes por cambios inesperados en el clima.

¿Qué es el IDIGER y cuál es su función en Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es la autoridad encargada de monitorear, prevenir y comunicar riesgos derivados de fenómenos naturales y del clima en Bogotá. A través de sus reportes y plataformas, IDIGER brinda información clave para que la ciudadanía esté preparada ante posibles eventualidades atmosféricas o emergencias climáticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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