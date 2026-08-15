Por: Portal Bogotá

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Este domingo 16 de agosto de 2026, varios sectores de la localidad de Usaquén en Bogotá se verán afectados por cortes de energía eléctrica, producto de trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro programados por Enel Colombia. La medida es informada oficialmente por dicha empresa, responsable del sistema de energía en la capital, como lo reporta el portal Bogotá.gov.co. El objetivo principal de la suspensión temporal es asegurar el óptimo funcionamiento del servicio y evitar inconvenientes futuros derivados de fallas no atendidas a tiempo.

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De acuerdo con la información proporcionada, los cortes abarcarán distintos barrios. En el caso de Santa Bárbara Oriental, las interrupciones oscilarán entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde; en sectores como Barrancas Oriental Rural, El Redil, Horizontes Norte, La Granja Norte y San José de Usaquén, los trabajos se realizarán en horario nocturno, desde las 9:00 de la noche del domingo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 17 de agosto. Las áreas específicas incluyen unidades residenciales entre la carrera 6 y la carrera 8, y entre calles como la 118, la 170 y la 181, según la distribución informada por Enel Colombia.

Para minimizar los efectos negativos de los cortes de luz programados, Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para los usuarios. Se aconseja desconectar los electrodomésticos antes y durante los trabajos, con el fin de prevenir daños por intermitencias en el suministro. Además, la empresa sugiere organizar las actividades diarias considerando los horarios establecidos para la suspensión, y evitar abrir repetidamente la nevera durante el corte, como medida para conservar los alimentos refrigerados en buen estado.

Otro aspecto relevante es la autorización, en dado caso, del ingreso del personal técnico de Enel Colombia a edificios, conjuntos residenciales u oficinas, con el propósito de ejecutar los trabajos en los plazos estipulados. No obstante, la empresa recuerda a la ciudadanía que puede validar la identidad de los trabajadores llamando a la línea oficial 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca, para reforzar la seguridad en estos procedimientos.

Estas recomendaciones buscan garantizar que los usuarios estén preparados para los cortes y que los trabajos puedan ejecutarse de manera eficiente y segura, reduciendo molestias e imprevistos que podrían surgir por la suspensión temporal del servicio de energía.

¿Cuáles son los barrios de Usaquén que tendrán cortes de luz el 16 de agosto de 2026?

Según la información divulgada por Enel Colombia y citada por Bogotá.gov.co, los barrios afectados son Santa Bárbara Oriental, Barrancas Oriental Rural, El Redil, Horizontes Norte, La Granja Norte y San José de Usaquén. Los horarios de suspensión varían, comenzando en la mañana y extendiéndose hasta la madrugada del lunes 17 de agosto en algunos sectores.

¿Qué consejos entrega Enel Colombia para afrontar los cortes de energía eléctrica?

Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos, organizar las actividades con anticipación, minimizar la apertura de la nevera durante el corte y autorizar el ingreso del personal técnico para facilitar las labores. Se recalca la importancia de identificar adecuadamente a los empleados de la empresa llamando a la línea oficial de atención, para asegurar la seguridad durante los trabajos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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