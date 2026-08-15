Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

En la localidad de Engativá, en Bogotá, la Policía Nacional detuvo a dos sujetos presuntamente pertenecientes a una banda criminal, especializada en la modalidad de robo a clientes de entidades bancarias. Los hechos ocurrieron luego de que personal de la central de monitoreo de una entidad financiera advirtiera a las autoridades locales sobre una actividad sospechosa en las inmediaciones de un cajero automático. Mediante un operativo inmediato, los uniformados se dirigieron a la zona específica y confirmaron que, en efecto, la ranura del cajero estaba bloqueada con un pegante, lo que impedía el ingreso normal de las tarjetas bancarias de los usuarios.

Sigue a PULZO en Discover

Según explicó el teniente coronel José Bejarano, comandante de la Estación de Policía de Engativá, después de revisar los videos de seguridad, se pudo identificar las características físicas de los presuntos delincuentes, lo que facilitó su búsqueda y posterior rastreo en los alrededores. Los hombres fueron finalmente interceptados cuando se movilizaban en un vehículo, en el cual las autoridades hallaron un millón de pesos, que minutos antes había sido robado a una persona de la tercera edad mediante engaños, de acuerdo con el reporte policial.

Durante la inspección del automóvil se encontraron varias tarjetas bancarias y otros elementos con los que, al parecer, los detenidos obstruían la función de los cajeros automáticos. Con esos objetos, lograban manipular el momento en que los clientes intentaban retirar su dinero, generando confusión y facilitando la apropiación ilícita de los recursos. Las autoridades destacaron que tanto el hombre de 33 años como el de 37 años contaban con antecedentes judiciales relacionados con otros casos de hurto. En el marco del procedimiento legal, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la entidad responsable de avanzar en la investigación para determinar las sanciones legales correspondientes, según información de la Policía Nacional.

La rápida reacción tras la alerta bancaria, sumada a la identificación mediante material de video, resultó fundamental para el esclarecimiento del caso y la detención de los presuntos responsables. Las autoridades reiteran la importancia de que los ciudadanos reporten cualquier anomalía al usar cajeros automáticos y recuerdan que los delincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para cometer estos delitos financieros.

¿Cómo operaba la banda que bloqueaba cajeros automáticos en Engativá?

La banda, de acuerdo con información de la Policía Nacional, utilizaba pegante para bloquear las ranuras de los cajeros automáticos. Este método impedía el funcionamiento correcto de las tarjetas bancarias, lo que confundía a los usuarios y permitía que los delincuentes, mediante engaños, lograran hurtar el dinero retirado y también sustraer tarjetas y otros objetos de valor.

¿Qué acciones tomó la Policía Nacional tras la denuncia en el caso de hurto en Engativá?

Luego de la alerta emitida por la central de monitoreo bancaria, la Policía Nacional actuó de inmediato, identificando y capturando a los sujetos gracias a videos de seguridad. Durante la detención, encontraron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y objetos utilizados para obstruir los cajeros. Los hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará el proceso investigativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z