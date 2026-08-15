Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El sendero del cerro de Monserrate vuelve a posicionarse como uno de los principales puntos de encuentro para quienes desean combinar deporte y fe en Bogotá. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha extendido una invitación especial a todos los ciudadanos para subir los 1.605 escalones de este icónico sendero los días domingo 16 y lunes festivo 17 de agosto de 2026. Esta convocatoria, divulgada por el IDRD, hace parte de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, y busca reunir tanto a devotos como a deportistas en uno de los escenarios naturales más representativos de la capital colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

El recorrido por Monserrate no solo ofrece un desafío físico, sino que también alberga un profundo significado espiritual y cultural. El santuario que corona el cerro recibe habitualmente a turistas, feligreses y amantes del deporte, quienes ascienden por sus estaciones hasta llegar a la Basílica del Señor Caído. En este lugar, los visitantes pueden contemplar la imagen del ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’, esculpida por el maestro Pedro de Lugo Albarracín, además de una réplica exacta de la Virgen de Montserrat como la encontrada en el monasterio de Barcelona, España.

Dentro de las tradiciones más arraigadas destaca la de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, donde los fieles realizan recorridos periódicos para pedir salud, trabajo, bienestar familiar y otros deseos. Además del sentido religioso, la ruta otorga una de las mejores panorámicas de Bogotá. A lo largo del ascenso, es costumbre hacer pausas para contemplar la ciudad desde lo alto.

El IDRD ha dado a conocer varias recomendaciones clave para quienes pretendan hacer el recorrido: vestir ropa cómoda, utilizar calzado adecuado, aplicarse bloqueador solar, hidratarse de manera responsable y seguir siempre las indicaciones del personal autorizado. Por motivos de seguridad y salud, no se recomienda el ascenso a personas con afecciones cardíacas, respiratorias, mujeres embarazadas ni personas con movilidad reducida. Además, está prohibido consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas antes o durante la subida.

El sendero de Monserrate está disponible de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes, cuando permanece cerrado por mantenimiento. Es importante tener presente que la ruta carece de baños públicos, ya que no cuenta con la infraestructura de acueducto ni alcantarillado, por lo que se aconseja planificar con antelación la visita. Toda la información compartida fue reportada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para subir el sendero de Monserrate según el IDRD?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte recomienda no ingerir alimentos durante el ascenso, usar ropa cómoda y calzado adecuado, protegerse del sol con bloqueador, hidratarse con regularidad, y atender siempre las indicaciones del personal autorizado. Se debe permanecer a la derecha al subir o bajar, evitar senderos no autorizados y se aconseja que la subida sea realizada solo por personas en buenas condiciones físicas, mayores de 14 años y sin enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

¿Por qué Monserrate es un lugar importante para el deporte y la fe en Bogotá?

El cerro de Monserrate une la actividad física con la tradición religiosa; es escenario de peregrinaciones donde los devotos cumplen rituales como los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, y al mismo tiempo, ofrece un reto para deportistas y visitantes que buscan disfrutar de su exigente recorrido y la panorámica única de Bogotá. Esta confluencia le otorga un valor especial dentro de la vida cultural y espiritual de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z