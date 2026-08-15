Por: Portal Bogotá

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La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá se ha convertido en una realidad tangible que marca un hito en la infraestructura de la capital. Según información presentada en el portal oficial, con corte al 31 de julio de 2026, la obra reporta un avance del 81,25 %, posicionándose como el proyecto de movilidad más relevante en la historia reciente de la ciudad. Este progreso es reflejo de años de expectativas y planeación, convertidos hoy en logros concretos. La importancia de este desarrollo queda documentada en el estreno del documental ‘Viaje de ciudad: la hazaña del siglo’, emitido por Canal Capital, el canal público de Bogotá.

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La producción recoge testimonios y crónicas visuales que permiten entender la dimensión técnica, social y urbana de la Línea 1 del Metro. De acuerdo con Canal Capital, el documental no solo narra el avance físico de la obra, sino que también ilustra el impacto que tendrá en la movilidad y el desarrollo urbano de Bogotá, así como en el día a día de sus habitantes. La emisión se presenta como una apuesta para registrar, para la posteridad, el trayecto y los retos superados en la ejecución de la Línea 1, un sueño colectivo que, según se relata, ha sido anhelado durante más de 80 años.

Este esfuerzo audiovisual es el resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), entidades que aportaron recursos técnicos, administrativos y financieros. El objetivo principal del documental es lograr, a través de historias y voces de quienes integran el proyecto, una apropiación y sentido de pertenencia por el Metro entre los habitantes de la ciudad. Así, Canal Capital invita a la ciudadanía a conectarse el lunes festivo 17 de agosto de 2026, a las 8:00 p. m., y ser parte de este viaje audiovisual.

Con esta programación especial, los organismos participantes buscan visibilizar uno de los procesos de transformación más ambiciosos de Bogotá, subrayando que el avance del Metro no solo se trata de obra civil, sino también de los sueños y la participación de múltiples generaciones que han esperado la llegada del sistema de transporte masivo.

¿Cuándo se transmite el documental sobre el Metro de Bogotá en Canal Capital?

El documental ‘Viaje de ciudad: la hazaña del siglo’, que muestra el avance y el impacto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, se transmitirá por Canal Capital el lunes festivo 17 de agosto de 2026, a las 8:00 p. m.

¿Qué significa el avance del 81,25 % en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El avance del 81,25 % con fecha al 31 de julio de 2026 indica que una gran parte de la obra civil, técnica y de gestión de la Línea 1 del Metro de Bogotá está ya ejecutada, lo que representa un progreso notable hacia la operación de uno de los proyectos de movilidad más emblemáticos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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