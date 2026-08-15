Por: Portal Bogotá

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El próximo lunes festivo 17 de agosto de 2026, los conductores que regresen a la capital del país deben tener presente la implementación de la medida conocida como pico y placa regional. Esta acción, promovida en el marco de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, busca agilizar y garantizar la seguridad en el tránsito en los principales corredores viales de ingreso a Bogotá. De acuerdo con información oficial compartida por el portal Bogotá.gov.co y la Secretaría de Movilidad a través de la red social X (antes Twitter), la normativa estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche, con la finalidad de organizar el regreso masivo de viajeros y evitar congestiones prolongadas en la ciudad.

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En detalle, el pico y placa regional funcionará dividiendo el horario de ingreso en dos franjas específicas según el número en el que termina la placa del vehículo. De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6, 8). Posteriormente, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será exclusivo para los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9), como destaca la publicación de la Secretaría de Movilidad citada por Bogotá.gov.co.

Esta medida aplica en nueve corredores viales que conectan la ciudad: Autopista Norte, Autopista Sur, avenida Centenario o calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá junto a la vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. La organización de los ingresos tiene el objetivo de reducir embotellamientos, ofrecer tiempos de viaje más previsibles y fortalecer la seguridad vial en el periodo de mayor retorno.

Además, las autoridades han recomendado a los conductores planear sus viajes con anticipación, revisar las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos y respetar todas las normas de tránsito. Se resalta la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y de mantener las velocidades reglamentarias, pues la seguridad vial es una responsabilidad compartida, como enfatiza la campaña.

¿Cómo funciona el pico y placa regional en Bogotá los festivos?

El pico y placa regional funciona dividiendo a los vehículos según el último dígito de la placa: unos horarios para los pares y otros para los impares. El lunes 17 de agosto, de 12:00 m. a 4:00 p. m. ingresan carros con placa par, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. entran los de placa impar, conforme a la información citada de Bogotá.gov.co.

¿Cuáles son los corredores viales donde aplica el pico y placa regional en Bogotá?

La medida aplica en nueve corredores principales: Autopista Norte, Autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y la vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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