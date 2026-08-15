Por: Portal Bogotá

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Durante la primera jornada de la Feria Expopet 2026 en Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) celebró la adopción de nueve animales, una cifra que representa esperanza y nuevos comienzos para perros y gatos que han vivido situaciones de maltrato y abandono. De acuerdo con la información publicada por el IDPYBA, seis de los animales adoptados estaban bajo su cuidado, mientras que los otros tres eran responsabilidad de fundaciones aliadas que forman parte de la Red de Aliados del Instituto. Este tipo de eventos destaca la importancia del cuidado responsable y promueve la sensibilidad hacia el bienestar animal en la capital.

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Las historias detrás de cada animal que encuentra un hogar en este tipo de ferias no siempre son sencillas. Muchos de ellos han permanecido durante largos periodos, incluso años, en espera de ser adoptados tras enfrentar maltrato, vulnerabilidad o ser víctimas de una tenencia irresponsable. Las adopciones celebradas en el primer día de Expopet 2026 representan el inicio de una etapa en la que estos animales podrán recibir el afecto y los cuidados que merecen.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se fijó una meta ambiciosa para esta edición de la feria: lograr 101 adopciones. Por eso, la invitación está abierta para toda la ciudadanía de Bogotá a que se acerque a Corferias, conozca las historias de estos animales y considere integrar un nuevo miembro a su familia. Las jornadas de adopción tendrán presencia hasta el 17 de agosto, distribuidas en tres espacios dentro de Corferias: el pabellón 3, nivel 1, stand 630 destinado a adopciones; el pabellón 8, nivel 1, stand 302 como punto principal del Instituto y una carpa frente al pabellón 4.

La Alcaldía Mayor de Bogotá respalda esta iniciativa y motiva a los habitantes del distrito a involucrarse, conocer a los animales y ayudar a brindarles una nueva oportunidad de vida. Las jornadas de adopción continúan representando un avance importante en el objetivo de la ciudad por proteger y mejorar el bienestar animal, facilitando procesos responsables y afectuosos de adopción gracias al trabajo conjunto entre el IDPYBA y las fundaciones aliadas.

¿Cómo participar en las jornadas de adopción de Expopet 2026 en Bogotá?

Para ser parte de las jornadas de adopción organizadas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante Expopet 2026, usted puede acercarse a los espacios destinados en Corferias hasta el 17 de agosto. Allí encontrará personal del Instituto listo para orientarlo, brindarle información sobre los animales disponibles y acompañarlo durante todo el proceso de adopción responsable.

¿Qué significa tenencia responsable de animales y por qué es importante?

La tenencia responsable de animales implica que las personas que adoptan asuman el compromiso de cuidar adecuadamente de sus mascotas, asegurando su bienestar físico y emocional. Esto incluye alimentación adecuada, atención veterinaria, ejercicio, amor y respeto. Promover la tenencia responsable es fundamental para prevenir el abandono, el maltrato y garantizar calidad de vida a los animales adoptados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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