Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Honda será el escenario central este fin de semana para la realización del III Encuentro Ciudadanos del Río: Comunidades Creadoras 2026, un evento impulsado por CoCrea en colaboración con La Magdalena Fest. Durante los días 15 y 16 de agosto, el municipio recibirá a una amplia variedad de participantes, entre quienes se incluyen líderes comunitarios, artistas, portadores de saberes ancestrales, investigadores, gestores culturales y representantes de organizaciones ambientales y empresariales de diferentes regiones de Colombia, de acuerdo con la información oficial del encuentro.

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El propósito central de este evento es propiciar espacios de discusión y reflexión sobre la relación entre cultura, agua y territorio. De acuerdo con los organizadores, se busca resaltar el aporte de los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales en la protección y mantenimiento de los cuerpos de agua, en particular del río Magdalena, eje identitario y ecológico de múltiples comunidades.

La programación del encuentro comprende una serie de actividades pensadas para la participación y el diálogo. Entre ellas destacan los espacios denominados “Miradas del río”, “Ciudadanos del río”, “Celebraciones de río” y “Ecosistemas de río”, donde los asistentes podrán conocer e intercambiar experiencias relacionadas con actividades como la pesca artesanal, la restauración de manglares, las cocinas tradicionales, los rituales y la defensa de los ecosistemas acuáticos. Además, se llevarán a cabo talleres de creación y narración con temáticas enfocadas en el vínculo entre las personas y sus territorios.

Uno de los momentos más relevantes del evento será la puesta en marcha de la Red Biocultural Ciudadanos del Río, una iniciativa liderada por CoCrea que pretende establecer vínculos entre comunidades, organizaciones e instituciones interesadas en la conservación de los recursos hídricos. Esta red se plantea como un espacio para fortalecer las acciones colaborativas en torno al cuidado y defensa de los ríos.

Por otro lado, la agenda incluye la exposición “Arrastre”, a cargo del artista santandereano Sebastián Gómez, abierta en la Trilladora Gualí. Con esta oferta, Honda se transforma en un punto de encuentro para fomentar el intercambio de saberes, el aprendizaje colectivo y el impulso de propuestas que favorezcan la protección de los territorios y el agua, todo ello bajo la óptica de las comunidades que históricamente han construido su identidad en conexión con el río Magdalena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades destacan en el III Encuentro Ciudadanos del Río en Honda?

Durante el evento en Honda, sobresalen espacios de diálogo como “Miradas del río”, “Ciudadanos del río”, “Celebraciones de río” y “Ecosistemas de río”, donde se comparten saberes sobre pesca artesanal, restauración de manglares, cocina tradicional y la protección de los ecosistemas acuáticos. Además, se desarrollan talleres de creación y narración sobre los territorios y la muestra artística “Arrastre”, lo que convierte al municipio en un epicentro de reflexión y aprendizaje sobre el cuidado del agua, según los organizadores.

¿Qué es la Red Biocultural Ciudadanos del Río y cuál es su objetivo?

La Red Biocultural Ciudadanos del Río, impulsada por CoCrea y presentada en el marco del encuentro, busca conectar a comunidades, organizaciones e instituciones interesadas en la conservación de los cuerpos de agua. Su objetivo principal es generar articulación y cooperación para fortalecer acciones en defensa de los ríos, sumando esfuerzos de distintas regiones y actores sociales comprometidos con la protección del patrimonio hídrico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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