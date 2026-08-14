Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la cultura y la solidaridad se darán cita el sábado 15 de agosto en la Acústica Girardot, ubicada en la carrera 1A Este con calle 2A, con la celebración de la cuarta edición del CapiDogs Metal Fest. Este evento, resultado de la alianza entre la Administración Distrital, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Alcaldía Local de Santa Fe, junto a CapiDogs School, tiene como objetivo fortalecer la circulación de propuestas musicales independientes, promover el encuentro entre ciudadanos y dinamizar el espacio público a través del arte.

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De acuerdo con la información publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el CapiDogs Metal Fest IV se llevará a cabo desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Esta edición se distingue por su enfoque solidario, ya que invita a la ciudadanía a donar artículos para apoyar tanto a personas como a animales afectados por la emergencia que vive la ciudad. Entre los elementos solicitados para donación se encuentran artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, agua potable, suministros de primeros auxilios, cobijas, colchonetas y alimento para perros y gatos. Las donaciones recolectadas serán entregadas posteriormente en las zonas más necesitadas.

La programación incluye la presentación de cinco bandas distritales (Socavon, Omega Weapon, Devasted, White Hunder, All That We Destroy) y dos bandas nacionales (Revenge, Mask of Insanity), además de una muestra de emprendimientos locales y una batucada inspirada en clásicos del rock de los años 80. Así, el festival no solo destaca por su diversidad musical sino también por fomentar la apropiación cultural de espacios públicos priorizados en el centro de Bogotá, tal como lo destaca la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) en sus redes sociales.

De esta forma, el Capidogs Metal Fest IV representa una oportunidad para que la ciudadanía participe activamente en una acción solidaria y disfrute de una jornada cultural única. La invitación está abierta tanto para seguidores del metal como para quienes deseen sumarse a esta causa. La finalidad es fortalecer los lazos comunitarios mientras se brinda apoyo tangible a quienes enfrentan situaciones difíciles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué bandas se presentarán en el CapiDogs Metal Fest IV de Bogotá?

En la cuarta edición del CapiDogs Metal Fest IV participarán cinco bandas distritales —Socavon, Omega Weapon, Devasted, White Hunder, All That We Destroy— y dos nacionales: Revenge y Mask of Insanity. Esta combinación busca visibilizar propuestas independientes y fortalecer la escena metalera de Bogotá, según la información dada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).

¿Qué tipo de donaciones se pueden llevar al CapiDogs Metal Fest IV?

Durante el festival, la organización pide a los asistentes donar artículos como higiene personal, alimentos no perecederos, agua potable, suministros de primeros auxilios, cobijas, colchonetas y alimento para perros y gatos. Estos insumos serán llevados a las zonas afectadas, integrando la jornada musical y cultural con un acto de ayuda humanitaria a personas y animales, como informa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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