Por: El Espectador

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Un lamentable hecho de violencia sacude al sur de Bogotá luego de que Darwin Jhossep Daza Sánchez, joven de apenas 19 años, perdiera la vida tras ser atacado a bala cuando se encontraba cortándose el cabello. Según la información difundida, la tragedia ocurrió el jueves 13 de agosto, cerca de las 7:00 de la noche, en un establecimiento ubicado en la intersección de la carrera 78C Sur con calle 71B, un sector residencial y comercial de la ciudad.

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De acuerdo con lo reportado sobre el caso, Daza estaba sentado en la silla de la peluquería cuando, de manera repentina, un hombre ingresó al lugar y le disparó. Los presentes intentaron socorrer a la víctima y fue trasladada para recibir atención médica de emergencia. Sin embargo, los esfuerzos médicos no lograron salvar su vida y Darwin Daza falleció sobre las 11:00 de la noche de ese mismo día debido a la gravedad de sus heridas.

El hecho generó un profundo impacto en la comunidad, especialmente entre comerciantes y habitantes del sector, quienes manifiestan temor e indignación frente al episodio violento ocurrido en un sitio considerado de uso frecuente y cotidiano. El ambiente en la zona ha estado marcado por la conmoción, mientras avanza la investigación sobre este crimen.

Según fuentes oficiales citadas en El Espectador, autoridades policiales ya iniciaron labores de investigación para esclarecer lo sucedido. Durante la noche misma del ataque, se logró la captura de una persona en el marco de las acciones adelantadas por la Policía. Aunque todavía no se han revelado los detalles sobre la participación o rol de esta persona en el homicidio, se espera que las autoridades entreguen información más precisa en las próximas horas acerca de las circunstancias de la detención y la posible implicación en el hecho criminal.

El caso está ahora en manos de unidades de investigación judicial, que se encargan de recopilar pruebas, testimonios y revisar los registros de cámaras de seguridad. Según informó El Espectador, las autoridades buscan establecer los móviles del ataque y determinar si hubo más personas implicadas, como parte de los esfuerzos para lograr esclarecer el crimen y restablecer la tranquilidad en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Darwin Jhossep Daza Sánchez fue atacado en una peluquería del sur de Bogotá?

Hasta el momento, la información compartida por El Espectador indica que las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar el motivo del ataque contra Darwin Jhossep Daza Sánchez. No se ha esclarecido si el joven era objetivo específico o si existían razones particulares detrás del crimen.

¿Hay personas capturadas por el homicidio de Darwin Jhossep Daza en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, una persona fue capturada durante la noche en que ocurrieron los hechos. Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de su presunta participación y continúan las investigaciones para establecer cuáles fueron las circunstancias de la detención y si hay más personas involucradas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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