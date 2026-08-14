Por: Portal Bogotá

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En el marco de la campaña “Tu ayuda suma”, la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, continúa liderando acciones solidarias en la capital para atender a las comunidades afectadas por los sismos recientes en diversas regiones del país. Según información oficial de la Cruz Roja, diversos puntos de la ciudad se mantienen habilitados para recibir donaciones en especie, dirigidas principalmente a reforzar la respuesta humanitaria ante las numerosas necesidades desencadenadas por la emergencia.

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El Distrito, en línea con esta iniciativa, exhorta a la ciudadanía a priorizar aquellos elementos de mayor urgencia, esenciales para los afectados. Los artículos requeridos, de acuerdo con la Cruz Roja, se dividen en dos categorías principales: insumos médicos y componentes para conformar kits de hábitat. Los insumos médicos solicitados incluyen gasas, jeringas, micropore, equipos de venoclisis, guantes, vendas elásticas y de algodón, solución salina o cloruro de sodio, suero oral en sobres y alcohol. Estos elementos son fundamentales para cubrir necesidades inmediatas de salud, facilitar la atención a heridos y contribuir al bienestar básico durante la emergencia. La entidad enfatiza que esta clase de insumos complementan los recursos ya existentes en las zonas donde se desarrollan labores humanitarias.

Por otro lado, la Cruz Roja también ha identificado una baja recepción en la donación de artículos para los kits de hábitat. En este grupo se incluyen cobijas sencillas nuevas, juegos de sábanas sencillos, colchonetas sencillas, almohadas y toldillos. La organización resalta la importancia de estos elementos para garantizar condiciones dignas de alojamiento y bienestar a los damnificados, e invita a la ciudadanía a considerar especialmente estas donaciones al momento de colaborar.

Para facilitar la participación ciudadana, la Cruz Roja Colombiana ha dispuesto varios puntos de recolección en Bogotá: la sede de la Cruz Roja (Carrera 24 #73-38), Unicentro (Avenida 15 #124-30), Universidad Jorge Tadeo Lozano (Carrera 4 #22-61), Usaquén (Calle 161A #7F-55), Palacio de los Deportes (Avenida Calle 63 #59A-06) y Campín (Carrera 30 con Calle 57), cada uno con horarios específicos, incluyendo un punto con atención las 24 horas, según detallan las fuentes oficiales.

La Cruz Roja invita a mantenerse informados sobre las necesidades vigentes y priorizar los elementos mencionados, para que cada aporte sea más efectivo y oportuno. De acuerdo con la organización, la solidaridad ciudadana es clave para acompañar la emergencia y brindar alivio a quienes más lo requieren.

¿Cuáles son los insumos médicos más solicitados por la Cruz Roja tras los sismos en Bogotá?

Entre los insumos médicos que la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, solicita con mayor urgencia se encuentran gasas, jeringas, micropore, equipos de venoclisis, guantes, vendas (elásticas y de algodón), solución salina o cloruro de sodio, suero oral en sobres y alcohol. Estos materiales permiten abordar necesidades inmediatas de quienes han resultado afectados por los sismos.

¿Dónde se pueden entregar donaciones para los afectados por los sismos en Bogotá?

Las personas interesadas en donar insumos médicos o artículos de hábitat pueden acercarse a los puntos habilitados por la Cruz Roja en Bogotá, que incluyen su sede principal, Unicentro, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Usaquén, Palacio de los Deportes y Campín. Cada sitio cuenta con horarios establecidos para recibir donaciones en especie directamente para los afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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