Por: El Espectador

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En un acto cargado de sensibilidad ante la difícil situación por la emergencia sísmica, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Cultura decidieron aplazar la celebración del evento cultural ‘Fin de Semana 24/7’, que estaba programado del jueves 13 al sábado 15 de agosto, en el marco de los 488 años de la capital. Esta determinación se tomó como muestra de solidaridad con las personas que resultaron afectadas tras el fuerte terremoto, que ha dejado hasta la fecha 281 víctimas mortales, según el reporte oficial presentado este viernes por el presidente Abelardo de la Espriella y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La Secretaría de Cultura informó que el principal objetivo detrás del aplazamiento es "enfocar sus esfuerzos en la respuesta institucional y el acompañamiento que requiere en este momento la ciudadanía". Esta decisión va en sintonía con la postura solidaria de la administración distrital, que invitó a bogotanos y bogotanas a participar activamente en las acciones de ayuda humanitaria. Las autoridades recalcaron que la cultura tiene la capacidad no solo de celebrar, sino también de cuidar, acompañar y movilizarse cuando el país atraviesa momentos críticos.

Además, la Alcaldía de Bogotá convocó a diversos agentes de los Distritos Creativos para poner en marcha jornadas de donación en varios centros de acopio distribuidos en la ciudad. Entre los puntos habilitados, se encuentran Casa Residuo Cero Lab en Teusaquillo, Espacio KB en Chapinero, Casa Museo del Viernes Negro en Ciudad Jardín, así como las sedes de Tienda La Esperanza en La Macarena y San Felipe, y Siembra Café en Chapinero Central. Estos establecimientos se sumaron voluntariamente a la campaña solidaria impulsada desde el sector cultural.

Las recomendaciones de la Alcaldía y la Secretaría de Cultura para quienes quieran aportar se enfocan en la donación de agua embotellada, cobijas, colchonetas y sábanas; alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, granos o leche en polvo; artículos de uso personal como jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales y biberones; así como suministros básicos de primeros auxilios, entre los que destacan alcohol, guantes quirúrgicos o de látex, tapabocas y gasas estériles. La reprogramación del evento cultural y la puesta en marcha de estas jornadas solidarias reflejan el respaldo que desde la gestión cultural se ofrece a las víctimas del terremoto en estos momentos difíciles.

¿Por qué fue aplazado el evento ‘Fin de Semana 24/7’ en Bogotá?

El evento ‘Fin de Semana 24/7’, planeado como parte de la celebración de los 488 años de Bogotá, fue aplazado por decisión de la Alcaldía y la Secretaría de Cultura como un acto de solidaridad con las víctimas del reciente terremoto. Según lo informó la Secretaría, este aplazamiento permite que los recursos y esfuerzos institucionales se concentren en atender la emergencia y brindar apoyo a la ciudadanía afectada.

¿Dónde se pueden hacer donaciones para las víctimas del terremoto en Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las donaciones se pueden llevar a varios centros de acopio localizados en diferentes barrios, entre ellos Casa Residuo Cero Lab en Teusaquillo, Espacio KB en Chapinero, Casa Museo del Viernes Negro en Ciudad Jardín, las sedes de Tienda La Esperanza en La Macarena y San Felipe, y Siembra Café en Chapinero Central. Allí se reciben bienes como alimentos no perecederos, productos de higiene y elementos de primeros auxilios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.