Por: Portal Bogotá

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Si usted planea salir en Bogotá el sábado 15 de agosto de 2026, tome precauciones: el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) difundió el pronóstico del clima para ese día y anticipa condiciones mayormente nubladas y lluvias persistentes, especialmente en las primeras horas. Según el reporte oficial del IDIGER, se proyecta que en la madrugada la ciudad estará bajo un cielo principalmente cubierto con lluvias ligeras de carácter generalizado. Además, la temperatura mínima estimada ronda los 11 °C, por lo que se recomienda a los habitantes prepararse ante un ambiente frío y húmedo desde las primeras horas del día.

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Para la mañana del sábado, el IDIGER prevé que el panorama meteorológico no presentará grandes variaciones, pues habrá un cielo entre parcialmente y mayormente nublado, acompañado de lluvias generalizadas que podrían persistir durante las primeras horas de la jornada. Ante estas condiciones, es aconsejable que los bogotanos planifiquen sus actividades considerando los posibles contratiempos que el clima podría ocasionar, y consulten fuentes oficiales antes de desplazarse.

El Sistema Alerta Bogotá (SAB), cuya función es monitorear y suministrar información en tiempo real sobre el clima en el Distrito, pone a disposición de los ciudadanos herramientas digitales como el mapa de lluvias, accesible desde dispositivos móviles, tabletas o computadores. Consultar el pronóstico localizado es un proceso sencillo: debe ingresar al sitio mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa en el costado derecho, buscar en la ventana "Tipos de mapa" la sección "Otros mapas" y elegir la opción "Lluvias". Posteriormente, solo hace falta digitar la dirección del lugar de interés en el buscador y seleccionar la ubicación sugerida por el sistema para ver el estado actual de las precipitaciones en ese punto específico.

El uso de estas plataformas oficiales, recomendado por el IDIGER y el SAB, es esencial para mantenerse informado sobre el estado del clima en el Distrito y anticipar posibles retrasos o alteraciones en la rutina diaria. Para más detalles, el SAB ofrece toda la información actualizada en su portal web.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para el sábado 15 de agosto de 2026?

El pronóstico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático indica que este sábado se esperarán cielos mayormente nublados, temperatura mínima de 11 °C y lluvias ligeras generalizadas desde la madrugada, con posibilidad de lluvias persistentes en la mañana.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias para Bogotá desde un dispositivo móvil?

Consultar el estado de las lluvias en Bogotá es sencillo: debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el mapa de lluvias bajo la sección "Otros mapas" y digitar la dirección de interés. Así, podrá verificar desde cualquier dispositivo móvil si está lloviendo en la ubicación elegida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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