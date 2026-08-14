Por: El Espectador

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La justicia colombiana condenó a 21 años y 4 meses de prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado como uno de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien fuera senador y precandidato presidencial. La sentencia, emitida por un juez penal especializado de Bogotá el viernes 14 de agosto, corresponde a los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, Barragán Ovalle fue vinculado a través de pruebas que demostraron su participación activa en la coordinación y ejecución del magnicidio el 7 de junio de 2025.

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Las pesquisas del ente investigador pusieron de manifiesto que Barragán Ovalle participó en al menos cuatro videollamadas, en las que se definieron acciones cruciales tanto previas como posteriores al ataque contra el precandidato presidencial. En estas conversaciones se seleccionó el sitio exacto donde se llevaría a cabo el atentado, evidencia clave que fue tenida en cuenta en la sentencia. Además, la Fiscalía estableció que Barragán Ovalle fue responsable de reclutar al adolescente que finalmente realizó el disparo fatal contra Miguel Uribe Turbay.

El condenado también prestó ayuda a Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’, permitiéndole permanecer oculto y evadir a las autoridades luego del crimen. Lo anterior refuerza el argumento del ente acusador sobre la existencia de una estructura delictiva organizada, dedicada a homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes. Barragán Ovalle, como parte de este grupo, tuvo un grado de participación que la justicia consideró determinante para la materialización del crimen.

La investigación no solo demostró el vínculo de Barragán Ovalle con el asesinato, sino también con otras actividades ilícitas propias del grupo delincuencial al que pertenecía. Junto a la condena privativa de la libertad, el juez ordenó el pago de una multa equivalente a 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025. Esta decisión judicial fue posible gracias a las pruebas y labores investigativas presentadas por la Fiscalía, según detalló El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Harold Daniel Barragán Ovalle fue condenado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

Barragán Ovalle fue condenado porque la Fiscalía demostró con pruebas que participó en la coordinación y ejecución del asesinato, incluyendo videollamadas para seleccionar el lugar del crimen y la utilización de un menor de edad como autor material del atentado. Además, ayudó a ocultar a uno de los responsables del ataque.

¿Qué delitos se le imputaron a Harold Daniel Barragán Ovalle en el caso de Miguel Uribe Turbay?

Al condenado se le imputaron los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según lo determinó la Fiscalía durante la investigación.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.