Por: Portal Bogotá

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El próximo 16 de agosto, Bogotá será escenario de un evento cultural y solidario: el ‘Pícnic Literario Leer por deporte’, una iniciativa del Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Esta jornada tendrá lugar en el parque El Country de la localidad de Usaquén, donde la ciudadanía podrá participar gratuitamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El evento busca unir la lectura, el deporte y el sentido de comunidad, proponiendo un programa diverso que es reflejo del compromiso social y cultural de la capital.

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De acuerdo con la programación publicada por Idartes en su cuenta de Instagram, el Pícnic Literario ofrecerá actividades para todos los públicos: lectura libre y mediada, talleres creativos, presentaciones de autores e ilustradores, encuentros con editoriales, muestras artísticas y conciertos. Además, se abrirán espacios dedicados especialmente a la primera infancia, promoviendo el acercamiento temprano a la literatura y el arte. El eje temático de este año es la relación entre la literatura, el deporte y los valores colectivos, con historias enfocadas en la vida en comunidad, el trabajo en equipo, el juego y la memoria.

Lo más destacado de esta edición es su propósito solidario: el evento instalará una carpa de acopio en la que quienes asistan podrán donar elementos para las personas damnificadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto en el occidente del país. Según Idartes, la recolección de ayudas acontecerá entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, en un espacio diseñado para canalizar las contribuciones de la ciudadanía destinada a quienes más lo necesitan tras la reciente emergencia. Esto evidencia cómo el Pícnic Literario trasciende su vocación cultural para convertirse en una oportunidad de solidaridad activa.

La invitación, entonces, es a disfrutar de una jornada de lectura, creatividad y arte, mientras se impulsa la ayuda comunitaria, demostrando que la cultura también es un puente para la solidaridad. Toda la información sobre la programación detallada puede consultarse en las redes sociales de Idartes, que también han difundido recomendaciones sobre las donaciones pertinentes para los afectados por el sismo.

¿Cuál es la programación completa del Pícnic Literario 'Leer por deporte' de Idartes en Bogotá?

La programación incluye lectura libre y mediada, talleres creativos, presentaciones de autores e ilustradores, actividades para la primera infancia, encuentros con editoriales, muestras artísticas, conciertos y la posibilidad de participar en la donación de ayudas para los damnificados por el sismo. Para detalles actualizados, Idartes invita a consultar sus redes sociales oficiales, especialmente Instagram.

¿Qué tipo de donaciones se reciben en el Pícnic Literario para víctimas del sismo en Bogotá?

Durante el Pícnic Literario ‘Leer por deporte’, Idartes ha dispuesto una carpa de acopio para reunir elementos donados por los asistentes. Aunque los detalles sobre los objetos habilitados se pueden consultar en sus publicaciones digitales, la invitación es a que la ciudadanía se sume llevando insumos útiles para los damnificados del reciente sismo, siguiendo las indicaciones de la organización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.