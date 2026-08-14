Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se alista para vivir una semana memorable con una agenda cultural y recreativa bajo el sello “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, impulsada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Entre el 14 y el 20 de agosto de 2026, habitantes y visitantes podrán disfrutar de planes imperdibles que incluyen conciertos, festivales, teatro, literatura, deportes y más, pensados para públicos de todas las edades y con opciones tanto gratuitas como pagas.

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Uno de los platos fuertes es el concierto de solidaridad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que, bajo la batuta del maestro Enluis Montes Olivar y con el joven pianista Daniel Díaz Padilla, busca reunir apoyo para los damnificados por el terremoto ocurrido en el país. Este evento, según la SDCRD, se llevará a cabo el 15 de agosto en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con boletería disponible a través de plataformas reconocidas.

Los cinéfilos tendrán la oportunidad de sumergirse en la edición número 13 del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH), que llegará a 14 bibliotecas y 2 salas de lectura BibloRed. Entre el 12 y el 19 de agosto, se proyectarán cortometrajes, películas y se realizarán lecturas de guiones enfocados en el respeto y promoción de los derechos humanos, todo ello con entrada libre.

La agenda literaria se fortalece el 16 de agosto con el pícnic “Leer por deporte”, una propuesta de encuentro ciudadano en el Parque El Country, donde la literatura y la actividad física convergen para contar nuevas historias de ciudad. Simultáneamente, quienes asistan tendrán la oportunidad de contribuir con donaciones necesarias para causas sociales.

El teatro y el circo también tienen un espacio fundamental en la inauguración del XXI Festival de Teatro y Circo de Bogotá, el 14 de agosto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con la obra “Lobo” de Los Animistas. En paralelo, la Orquesta Filarmónica de Mujeres junto a Antonio Arnedo y El Colectivo Colombia proponen “Resonancias”, un concierto orientado a experimentar los límites de la música tradicional y el formato orquestal sinfónico.

En materia deportiva, la Plaza de los Artesanos acoge el Abierto Nacional y Paranacional de Tenis de Mesa, mientras que otros escenarios como Maloka y el Jardín Botánico recibirán recitales de música coral y experiencias audiovisuales inmersivas, destacando la Muestra Especial Fulldome Internacional.

Por último, toda la ciudad se viste de fiesta con el cumpleaños 488 de Bogotá, celebrando con desfiles de autos clásicos, comparsas, la tercera edición de Vallenato al Parque y el tradicional Festival de Verano. Todo ello describe una urbe que, en una sola semana, demuestra su gran diversidad y riqueza cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos culturales gratuitos y pagos en la celebración de agosto en Bogotá?

Durante la semana del 14 al 20 de agosto de 2026, Bogotá ofrece eventos culturales tanto gratuitos como pagos. Entre los gratuitos están las actividades del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos en BibloRed, el pícnic literario en el Parque El Country, el Abierto Nacional y Paranacional de Tenis de Mesa en la Plaza de los Artesanos, y conciertos especiales en Maloka y el Jardín Botánico (algunos requieren inscripción previa o boletería para ingresar al escenario). Los eventos pagos incluyen conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y presentaciones teatrales como “Lobo” y “Resonancias”, con boletería disponible en plataformas oficiales.

¿Qué es la Muestra Especial Fulldome Internacional que se realiza en Maloka?

La Muestra Especial Fulldome Internacional es un evento de cine experimental enfocado en cortometrajes creados especialmente para domos inmersivos. Este formato utiliza pantallas hemisféricas que rodean al público, permitiendo experiencias audiovisuales completamente envolventes. La edición de agosto reunirá obras de siete países diferentes, fomentando una nueva forma de experimentar la narrativa visual y sonora en el Cine Domo de Maloka, con entrada libre previa inscripción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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