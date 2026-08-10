La capital de Caldas fue una de las ciudades más afectadas por el fuerte sismo con epicentro en Chocó. Las autoridades mantienen restringido el ingreso a la Catedral mientras avanzan las inspecciones estructurales.

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Manizales vivió una de las jornadas más críticas de los últimos años tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico, registrado a las 7:34 a. m. con epicentro en el departamento del Chocó, se sintió durante más de tres minutos y dejó importantes afectaciones en la ciudad.

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Entre los daños más significativos se encuentra la Catedral Basílica de Manizales, uno de los principales símbolos arquitectónicos y religiosos del Eje Cafetero. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que parte de una de sus torres resulta afectada mientras una imagen religiosa cae al interior del templo en medio del fuerte movimiento. Además, se conoció que a esa hora se llevaba a cabo una misa que era transmitida por redes sociales y se ve cómo el sacerdote se aferra a una de las columnas.

Tras el sismo, las autoridades restringieron el ingreso al templo mientras ingenieros y organismos de gestión del riesgo realizan una evaluación técnica de la estructura. De acuerdo con los primeros reportes, además del deterioro visible en una de las torres, el edificio presenta múltiples grietas y afectaciones internas que obligaron a suspender temporalmente las actividades religiosas hasta conocer el estado real de la edificación.

Daño severo en la Catedral de Manizales tras el terremoto registrado en Colombia esta mañana. pic.twitter.com/M8RdYkalAG — Andrés I. Henríquez (@andrescatholic) August 10, 2026

La inspección busca determinar si la estructura conserva las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes y del personal que labora en el lugar.

Otro de los hechos que generó alarma ocurrió sobre la Avenida Santander, frente a la Universidad Católica de Manizales, donde un edificio colapsó en pleno terremoto.

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Las imágenes registradas por ciudadanos evidencian el momento en que la construcción se desploma mientras decenas de personas intentan ponerse a salvo en medio del movimiento telúrico. El incidente provocó momentos de pánico entre quienes transitaban por el sector.

📌Ciudadanos de Colombia registraron cómo quedó una iglesia en Manizales tras el terremoto de 7.4 registrado este lunes. Hasta el momento se conoce que el epicentro se dio en el departamento de Chocó y que ha dejado edificios inhabitables. FUENTE: EL PAÍS pic.twitter.com/9aKx1UU5FE — ANP Noticias (@anp_pe) August 10, 2026

El Puesto de Mando Unificado (PMU) permanece activo coordinando la atención de la emergencia y verificando las afectaciones registradas en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades trabajan en la inspección de edificaciones, vías e infraestructura pública para establecer el balance oficial de daños y confirmar si el terremoto dejó personas lesionadas o fallecidas en la capital caldense.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.