El fuerte movimiento sísmico sorprendió este lunes 10 de agosto a los periodistas de la emisora Tropicana Cali durante una entrevista que llevaban a cabo con el alcalde de la ciudad, en un momento que quedó registrado en video.

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Mientras los comunicadores desarrollaban la conversación con normalidad, comenzaron a percibir el movimiento del edificio. En un primer momento, el equipo reaccionó con relativa calma y decidió informar a los oyentes sobre el temblor.

Sin embargo, la intensidad del sismo aumentó y la estructura comenzó a moverse con mayor fuerza. Ante el riesgo, los periodistas interrumpieron la transmisión y procedieron a evacuar rápidamente las instalaciones.

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El alcalde de Cali, quien se encontraba en medio de la entrevista, también tuvo que salir del lugar junto con el equipo de la emisora. En las imágenes se observa el momento de tensión que se vivió mientras los presentes buscaban ponerse a salvo.

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La grabación muestra cómo la situación pasó de un movimiento inicialmente perceptible a una sacudida mucho más fuerte, que obligó a suspender la entrevista.

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El registro permite dimensionar la intensidad con la que el terremoto fue sentido en Cali y evidencia la reacción de las personas que se encontraban dentro del edificio.

El sismo ocurrió durante la mañana de este lunes y fue percibido en diferentes regiones del país. De acuerdo con los reportes conocidos durante la jornada, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para establecer posibles daños y afectaciones.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.