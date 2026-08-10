El fuerte terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 también provocó afectaciones en la operación aérea de varias regiones del país.

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La Aeronáutica Civil informó que, como medida preventiva y para garantizar la seguridad de los pasajeros y trabajadores, fueron suspendidas las operaciones aéreas comerciales en cinco aeropuertos. La decisión se mantiene mientras avanzan las verificaciones sobre las condiciones de las terminales y sus alrededores.

Las autoridades activaron equipos de búsqueda, rescate y atención de emergencias tras el sismo, al tiempo que realizan inspecciones en la infraestructura aeroportuaria.

Estos son los aeropuertos con vuelos comerciales suspendidos

De acuerdo con la información entregada por la Aeronáutica Civil, los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura tienen suspendidas sus operaciones comerciales.

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La medida no significa que las terminales estén completamente inactivas. En estos aeropuertos se mantienen habilitadas, bajo las condiciones que determinen las autoridades, operaciones relacionadas con vuelos médicos o estatales.

El aeropuerto de Pereira, uno de los principales puntos de conexión del Eje Cafetero, se encuentra entre las terminales afectadas por el movimiento telúrico. Imágenes difundidas después del sismo mostraron daños al interior de la terminal.

La situación también afecta a viajeros que tenían programados vuelos desde o hacia Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura, por lo que las aerolíneas deberán informar individualmente sobre cambios, cancelaciones o reprogramaciones.

Popayán también tiene restricciones

El aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, presenta una situación diferente. La terminal continúa operando, pero con restricciones asociadas a las emisiones del volcán Puracé.

Por esta razón, los pasajeros que tengan vuelos hacia o desde la capital del Cauca también deberán verificar directamente con su aerolínea el estado de la operación antes de desplazarse al aeropuerto.

Aerocivil pide consultar información oficial

La Aeronáutica Civil señaló que su prioridad es mantener la seguridad de los usuarios y del personal aeroportuario mientras se adelantan las evaluaciones correspondientes.

Las terminales cuentan con asistencia para los pasajeros que puedan verse afectados por la suspensión de vuelos. Sin embargo, la autoridad recomendó no tomar decisiones basadas en información que circule por redes sociales o fuentes no verificadas.

En ese sentido, quienes tengan un vuelo programado durante las próximas horas deben revisar los canales oficiales de la Aeronáutica Civil y, principalmente, comunicarse directamente con la aerolínea encargada de su viaje para conocer si el vuelo fue cancelado, modificado o reprogramado.

La situación podría cambiar a medida que avancen las inspecciones de las autoridades y se determine cuándo existen condiciones seguras para retomar las operaciones comerciales.

El terremoto, que tuvo una magnitud de 7.4 y tuvo su epicentro en el occidente del país, provocó afectaciones en diferentes municipios y llevó a las autoridades a desplegar equipos de emergencia en las zonas más golpeadas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.