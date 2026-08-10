El terremoto de hoy en Colombia deja a miles de personas damnificadas y un oscuro balance de más de 70 personas muertas y centenares de heridos.

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Sin embargo, la atención de las autoridades se centra hoy en las personas atrapadas, con la expectativa de que estén con vida y puedan ser rescatadas lo más pronto posible.

Una de esas personas es el padre de José Fernando Patiño, muy recordado por la audiencia en Colombia por su trabajo en medios como el Canal Caracol y otros de gran tradición. El señor quedó atrapado y, según informó el periodista, no ha sido rescatado aún por los organismos de emergencia.

Seguido, les pidió a sus seguidores en redes que, si pueden, se dirijan hasta el lugar para ayudar con la remoción de los escombros.

“No ha llegado todavía la emergencia a rescatar. Están con las manos levantando los escombros y mi papá ya dio señales de vida. Por favor, ayúdenme yo voy viajando a Cali”, agregó.

(Vea también: Periodista de Pulzo.com muestra en video cómo se destruyó su casa por terremoto en Pereira)

Terremoto en Colombia hoy de 7,4 grados

Un terremoto registrado a las 7:34 de la mañana dejó al menos 25 personas muertas y 100 desaparecidos en varias ciudades del Eje Cafetero y el Pacífico colombiano, de acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades.

Las zonas más afectadas son Pereira, Cali, Armenia, Manizales y Quibdó, donde las autoridades continúan adelantando labores de búsqueda y rescate.

Pereira es la ciudad con el mayor número de víctimas fatales: 18 personas murieron en esa capital risaraldense. Manizales, por su parte, suma tres fallecidos confirmados, mientras que la cifra de desaparecidos asciende a 100, según el balance que llegó a la redacción a la hora del reporte.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.