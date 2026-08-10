El fuerte terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto también generó reacciones en redes sociales. Entre ellas estuvo la de Jerome Sanabria, una joven que ha ganado visibilidad en plataformas digitales por sus críticas al gobierno de Gustavo Petro y a sectores de izquierda.

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Sin embargo, uno de sus mensajes terminó generando una ola de críticas, debido a que hizo referencia al movimiento telúrico poco después de que ocurriera.

El comentario fue cuestionado por usuarios de redes sociales, especialmente debido a que para ese momento todavía se desconocía la magnitud de la emergencia provocada por el sismo, que posteriormente dejó afectaciones y personas damnificadas en diferentes zonas del país.

Sanabria decidió borrar la publicación y, horas después, publicó un video para ofrecer disculpas por lo ocurrido.

Reconozco mi error y ofrezco unas sinceras disculpas a los damnificados, a las víctimas, a sus familias y a todos quienes se hayan sentido afectados por mis palabras, reconozco que fueron equivocadas y desafortunadas frente a la gravedad de lo ocurrido. Asimismo, me pongo al… pic.twitter.com/NS87Q8qMiH — Jerome (@SoyJerome__) August 10, 2026

“Quiero expresar toda mi solidaridad con los damnificados del temblor que hoy está sufriendo Colombia”, comenzó diciendo la joven, quien mencionó especialmente a las personas afectadas en el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero.

Posteriormente, reconoció que el mensaje que había publicado fue inapropiado.

“Quiero hacer este video para ofrecer mis sinceras disculpas públicas porque hoy a las 7:40 de la mañana, cuando yo aún desconocía la magnitud de los hechos, la magnitud de este temblor, hice un trino en redes sociales que estuvo inadecuado”, explicó.

La ‘influencer’ aseguró que, al conocer la dimensión de la emergencia, decidió eliminar la publicación y ponerse a disposición de personas conocidas y familiares que pudieran estar en las zonas afectadas.

“Siempre he pensado que cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer, por supuesto, es rectificarlo, y lo segundo, pues, salir a dar la cara”, manifestó.

Además de las disculpas, Sanabria ofreció sus redes sociales para ayudar a difundir información relacionada con posibles ayudas humanitarias.

“Quisiera poner mis redes sociales a disposición de lo que se necesite, que se puedan utilizar como difusión y como forma de hacer llegar, por ejemplo, ayudas humanitarias y todo lo necesario para las personas más damnificadas en este momento”, señaló.

Finalmente, insistió en que actuó “completamente desde la premura” y calificó lo ocurrido como un error.

“Reconozco que actué completamente desde la premura y que es evidentemente un error”, afirmó, antes de pedir a sus seguidores mantenerse atentos a sus publicaciones para conocer posibles mecanismos de ayuda para los afectados.

El episodio abrió nuevamente una discusión sobre las reacciones inmediatas en redes sociales frente a tragedias o emergencias, especialmente cuando todavía no existe información completa sobre la magnitud de lo ocurrido.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.