El fuerte terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto provocó preocupación en diferentes regiones del país y dejó una emergencia que obligó a las autoridades a desplegar equipos de atención y rescate.

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(Vea también: Cómo está el pueblo que fue epicentro del terremoto en Colombia; hay alentadores detalles)

En medio de la situación, varias figuras públicas colombianas utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de solidaridad a las personas afectadas. Entre ellas estuvieron Shakira, Luis Díaz y J Balvin, quienes expresaron su apoyo a las familias que viven momentos de angustia por el terremoto.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y se registró sobre las 7:34 de la mañana, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro estuvo ubicado en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de aproximadamente 82 kilómetros, de acuerdo con el primer boletín de la entidad.

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El Gobierno declaró el desastre nacional ante la magnitud de la emergencia, mientras organismos de socorro continúan con las labores de atención en las zonas afectadas.

Mensajes de famosos colombianos por terremoto en Colombia

Una de las primeras figuras públicas en reaccionar fue Shakira. La cantante barranquillera utilizó su cuenta de X para expresar su solidaridad con quienes sintieron el terremoto y con las familias que atraviesan momentos difíciles.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, escribió la artista.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

El mensaje de Shakira estuvo acompañado de un llamado a la unión entre los colombianos y a permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades para saber cómo actuar frente a la emergencia.

Luis Díaz fue otra de las figuras colombianas que reaccionó al terremoto. El futbolista publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que manifestó su solidaridad con las personas afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

“Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”, escribió el jugador.

J Balvin también utilizó Instagram para referirse a la situación. El cantante paisa envió un mensaje de fuerza a las personas afectadas y planteó la necesidad de actuar para ayudar ante la emergencia.

“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una para ayudar con la situación”, manifestó.

De esta manera, tres de las personas con mayor reconocimiento internacional coincidieron en enviar mensajes de solidaridad durante una jornada marcada por el fuerte terremoto.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.