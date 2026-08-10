Por: El Espectador

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Un sismo de magnitud 7,4 sorprendió a buena parte del país en la mañana de este lunes, 10 de agosto, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó, y el movimiento telúrico se percibió en distintas regiones. Muchas personas, a través de redes sociales, comentaron que se trató de un "sismo largo", refiriéndose a la sensación de duración superior a la habitual para este tipo de eventos en el país.

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Este episodio vuelve a poner en primer plano la realidad sísmica de Colombia. El SGC ha documentado que el territorio nacional enfrenta unos 2.500 movimientos telúricos chaque mes, lo cual explica por qué la percepción de temblores no es rara para los colombianos. La entidad precisa que la razón de esta frecuencia se encuentra en el contacto de varias placas tectónicas bajo el país, generando sismos en diferentes zonas, especialmente cerca de las costas y en áreas próximas a las cordilleras.

Frente a estos fenómenos, las autoridades insisten en la importancia de mantener la calma. Durante el temblor, la recomendación principal es inmovilizarse en “triángulos de vida”. Esta noción describe aquellos lugares donde, en caso de derrumbe, quedan espacios protegidos, por ejemplo, junto a columnas sólidas que puedan soportar estructuras que ceden. Contrario a creencias ampliamente difundidas, los bomberos reiteran que los marcos de las puertas no representan un sitio seguro para resguardarse.

Al concluir el sismo, las instrucciones oficiales incluyen evacuar con precaución. Busque puntos de encuentro establecidos, ayude a quienes tienen movilidad reducida, y permanezca en áreas abiertas, lejos de tendidos eléctricos y postes. Estas medidas buscan reducir los posibles riesgos posteriores, que pueden presentarse tras un movimiento sísmico significativo.

La situación adquiere matices particulares si usted se encuentra en los pisos altos de un edificio. El Cuerpo de Bomberos aconseja esperar el final del temblor antes de evacuar; no hacerlo precipitadamente ni emplear ascensores. Se sugiere salir caminando y, según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), esperar alrededor de 30 a 40 minutos antes de volver a ingresar a la edificación, como medida preventiva adicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para protegerse durante un sismo en Colombia?

Las autoridades y organismos de emergencia recomiendan mantener la calma, buscar refugio en “triángulos de vida” junto a estructuras sólidas, evitar los marcos de puertas, y evacuar con precaución cuando termine el movimiento. En áreas abiertas, permanezca lejos de cables y postes eléctricos. Todas estas medidas están destinadas a reducir el riesgo de lesiones o accidentes durante y después de un temblor, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano y reportes de los bomberos.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia y qué significa ser un país sísmicamente activo?

Colombia se considera un país sísmicamente activo porque en su territorio confluyen varias placas tectónicas, lo que provoca una alta frecuencia de temblores, aproximadamente 2.500 por mes según el Servicio Geológico Colombiano. Ser “sísmicamente activo” indica que estas zonas están expuestas a movimientos frecuentes de la corteza terrestre, lo que exige a la población estar preparada ante posibles emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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