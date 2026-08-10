Por: El Espectador

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Un fuerte temblor sorprendió a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto, a las 7:34, cuando, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se registró un sismo de magnitud 7,4 a una profundidad de 96 kilómetros. La institución, en principio, reportó una magnitud de 6,6, pero minutos después ajustó la cifra al confirmar la intensidad real del fenómeno. El epicentro del temblor fue identificado en San José del Palmar, Chocó, pero su alcance fue mucho mayor, pues habitantes de ciudades como Valledupar, Envigado, Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio, Cúcuta y Medellín aseguraron haberlo sentido, de acuerdo con reportes compartidos en redes sociales.

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De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se activaron conversaciones con autoridades territoriales y diferentes entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para establecer si hubo daños o personas afectadas. En Bogotá, el alcalde Carlos Galán comunicó que no se han presentado daños estructurales importantes, aunque sí algunas grietas en edificaciones. Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático inició recorridos para verificar la situación en todas las localidades de la capital.

Las características sísmicas de Colombia se explican por las condiciones geológicas y la interacción de varias placas tectónicas: la placa de Nazca, que se ubica bajo el océano Pacífico; la placa Sudamericana, y la placa del Caribe. El SGC explica que la mayor parte de los sismos se concentra en la zona Pacífica debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, fenómeno responsable también de la formación de la cadena volcánica de los Andes. Otro punto crítico es el llamado "Nido Sísmico de Bucaramanga", cerca de Los Santos, donde ocurre el 60% de los eventos sísmicos registrados en el país. En el plano internacional, solo existen tres regiones con estas características: Bucaramanga, Vrancea (Rumania) y Hindu-Kush (Afganistán).

En Colombia, es común la ocurrencia de sismos, con un promedio de 2.500 eventos mensuales según la Red Sismológica Nacional, que durante tres décadas ya ha contabilizado cerca de 300.000 movimientos telúricos. Por ello, diversas voces insisten en la necesidad de que la población fortalezca la memoria colectiva y la cultura de prevención, como sucede en países sísmicamente activos como México, Chile o Japón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la actividad sísmica es tan frecuente en Colombia?

La actividad sísmica es frecuente en Colombia debido a su ubicación sobre el límite de varias placas tectónicas (Nazca, Sudamericana y Caribe), según el Servicio Geológico Colombiano. La interacción y subducción de estas placas, especialmente en la zona del Pacífico, generan la mayoría de los sismos del país. Además, regiones como el Nido Sísmico de Bucaramanga presentan una concentración inusual de actividad sísmica continua.

¿Qué es el 'Nido Sísmico de Bucaramanga' y por qué es importante?

El 'Nido Sísmico de Bucaramanga' es una región cercana a Los Santos, donde se registra cerca del 60% de los sismos en Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se trata de una zona con una concentración inusual y constante de movimientos sísmicos. Su importancia radica en que existen muy pocos sitios en el mundo con estas características, lo que convierte a la región en un área de interés científico y de priorización en temas de prevención y monitoreo sísmico.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.