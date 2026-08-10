El sismo registrado en la mañana de este lunes dejó reportes preliminares de fuertes daños estructurales en diferentes sectores de Pereira, generando preocupación entre habitantes y autoridades.
La magnitud de las afectaciones aún está siendo evaluada, mientras organismos de emergencia realizan recorridos y verificaciones para establecer el estado de las edificaciones y la infraestructura de la ciudad.
El aeropuerto en Pereira sufrio graves daños. pic.twitter.com/jJrjXlivit
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Uno de los puntos que sufrió mayores afectaciones es el aeropuerto de Pereira, donde se reportaron daños que podrían comprometer parte de sus instalaciones.
Las autoridades trabajan en la inspección de la terminal y en la evaluación de las condiciones de seguridad para determinar el impacto real del movimiento telúrico.
Hasta el momento, no existe un balance oficial sobre posibles personas heridas o víctimas relacionadas con el sismo. Los equipos de emergencia permanecen atentos a cualquier eventualidad y avanzan en la recopilación de información desde los diferentes sectores afectados.
#Atención | Afectaciones por el temblor en Pereira #DenunciasAntioquia pic.twitter.com/oiAKP64N7n
— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 10, 2026
La situación continúa en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen un reporte oficial con el consolidado de daños materiales, posibles afectaciones a viviendas, edificios, vías y demás infraestructura.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia mientras culminan las labores de evaluación.
#Colombia 🚨🏚️ Reportan fuertes daños estructurales en Pereira tras el sismo registrado en la mañana de este lunes.
📍 De manera preliminar, se conocen afectaciones en diferentes sectores de la ciudad. Por ahora, no se tiene un balance oficial sobre posibles personas heridas.… pic.twitter.com/tPZDUlDGXo
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