Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de considerable magnitud sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, dejando en evidencia el impacto que un evento de esta naturaleza puede tener en distintas ciudades del país. Según información del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se registró hacia las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. La magnitud preliminar reportada fue de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros. Cabe resaltar que estos datos continúan en proceso de actualización, ya que otros reportes han manejado cifras diferentes.

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Pereira encabeza la lista de ciudades con más daños reportados hasta el momento. De acuerdo con las autoridades y los primeros reportes, en la capital de Risaralda se presentaron desprendimientos, daños visibles en fachadas y otras afectaciones relevantes en diversas edificaciones. El monitoreo continúa, y los equipos de emergencia recorren los sectores más afectados para establecer la magnitud real de los perjuicios y determinar si existen riesgos estructurales graves. Las imágenes compartidas en redes sociales han mostrado desde daños mínimos hasta desprendimientos de material en distintas zonas de la ciudad.

En Manizales, Caldas, también se reportaron daños importantes tras la sacudida. Fotografías y videos que circularon durante la mañana evidenciaron afectaciones en edificaciones del centro de la ciudad, entre ellas la basílica menor de Nuestra Señora del Rosario, donde se observó un daño en la cúpula del costado izquierdo. Además, se han registrado desprendimientos y caída de escombros en diferentes puntos, hechos que están siendo evaluados por los organismos de gestión del riesgo. La gravedad de estas afectaciones y la integridad de las estructuras se mantiene bajo revisión.

Ibagué, la capital del Tolima, también se vio sacudida por el movimiento sísmico. Los ciudadanos reportaron la fuerte sensación y algunas edificaciones presentan daños, aunque la información todavía está en fase de verificación por parte de las autoridades y cuerpos de socorro. La recomendación principal es evitar ingresar en inmuebles con grietas, desprendimientos o daños evidentes, especialmente si estos afectan componentes estructurales.

El sismo se percibió igualmente en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y distintas regiones del país. Las evacuaciones preventivas y la preocupación ciudadana marcaron la mañana, mientras el Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando posibles réplicas. Por ahora, los balances de daños y personas afectadas siguen en construcción a la espera de informes oficiales y del avance de las inspecciones. La ciudadanía recibe como instrucción prioritaria mantener la calma, alejarse de edificaciones comprometidas y reportar cualquier emergencia a los canales establecidos en cada localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ciudades de Colombia resultaron más afectadas por el sismo del 10 de agosto?

De acuerdo con los reportes preliminares conocidos hasta el momento, Pereira aparece como la ciudad con mayores afectaciones por el sismo. También se han reportado daños relevantes en Manizales, especialmente en edificaciones del centro y en la basílica menor de Nuestra Señora del Rosario. Ibagué, Cali, Medellín y Bogotá sintieron la sacudida y en algunas de esas ciudades se verifican daños en inmuebles.

¿Qué recomienda el Servicio Geológico Colombiano después de un sismo?

El Servicio Geológico Colombiano aconseja mantener la calma, evitar ingresar a edificaciones con grietas o daños visibles y permanecer atentos a las indicaciones de los organismos de emergencia. También es importante reportar cualquier daño estructural o emergencia a las líneas oficiales habilitadas por las autoridades en cada ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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