Dos explosiones fueron reportadas durante la noche de este viernes en Manizales, situación que movilizó a la Policía y a organismos de socorro hacia diferentes puntos de la ciudad. Uno de los hechos ocurrió en el sector de Ondas del Otún, mientras que el segundo se presentó en inmediaciones del Comando de Policía.

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De acuerdo con información reportada por Caracol Radio, una de las explosiones ocurrió dentro de una vivienda y las autoridades adelantan la investigación para establecer qué sucedió y las circunstancias que rodearon el hecho.

El segundo caso se presentó cerca de las instalaciones del Comando de Policía de Manizales. La situación provocó la presencia de uniformados y equipos de emergencia en la zona, mientras se verificaban las condiciones del lugar.

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La explosión registrada en el sector de Ondas del Otún también fue reportada por vecinos, quienes alertaron sobre lo ocurrido. Material audiovisual compartido desde la zona permitió evidenciar parte de la emergencia registrada durante la noche.

Artefacto explosivo en #Manizales, sin lesionados hasta el momento. Sólo daños materiales. Van 2 hasta el momento uno a las ~14:30 y otro hace unos minutos (~22:13)… 💥💥💥 Volvimos al pasado. En Manizales, no se veía esto desde ~1998… 😔😑#Atentado #07Agosto pic.twitter.com/zlYCovY06U — Freddy Duque (@FDS_pMD) August 8, 2026

Ola de violencia por explosivos marcó la noche del 7 de agosto

A los reportes en Manizales, se suma una situación en San José del Guaviare donde un arrito de hamburguesas fue abandonado frente a la Base de Antinarcóticos con dos artefactos explosivos.

Uno detonó accidentalmente y el otro fue destruido de manera controlada por unidades especializadas de la Policía. Las autoridades investigan ambos casos y, por ahora, no han establecido públicamente si existe alguna relación entre los diferentes episodios registrados durante la jornada.

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