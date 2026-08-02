El patrullero Billy Molina contó cómo él y otros compañeros lograron protegerse durante el atentado ocurrido en la madrugada del sábado 1 de agosto en Cúcuta (Norte de Santander).

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El ataque ocurrió entre las 3:00 y 3:20 de la mañana, cuando varios policías descansaban dentro de las instalaciones. Un vehículo cargado con explosivos fue detonado cerca del comando, causando daños en la sede policial, viviendas y establecimientos comerciales del sector.

El patrullero Molina relató a Noticias Caracol que, tras la fuerte explosión, los uniformados buscaron refugio ante el riesgo de ser alcanzados por los proyectiles. Según explicó, seis policías que estaban en el alojamiento se ubicaron debajo de un catre metálico pegado a una pared, estructura que funcionó como protección frente a las esquirlas.

Patrullero reveló cómo vivió el ataque en Cúcuta

Molina, quien quedó con serias lesiones en el rostro, salió con vida del atentado y, tras recibir atención médica, aseguró que continuará en la institución. “No dejen de creer en nosotros, no dejen de creer en mi institución. No dejen de creer en las instituciones del Gobierno, porque nosotros somos valientes y vamos es para adelante”, expresó el uniformado.

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El patrullero también pidió a los ciudadanos mirar más allá del uniforme de los integrantes de la Fuerza Pública. “Así como ustedes ven la cara de la guerra, vean la cara del ser humano que está con ese uniforme. No sean indolentes al dolor del ser humano, de la persona que está detrás de ese uniforme, porque somos personas, porque somos hombres, somos mujeres, somos pelados que apenas están dejando un bachillerato”, manifestó.

El ataque dejó 14 personas heridas y varios policías con lesiones de gravedad. Tres uniformados permanecen en cuidados intensivos debido a las heridas sufridas durante la explosión.

Las autoridades mantienen las investigaciones para ubicar a los responsables del atentado y anunciaron recompensas de hasta 800 millones de pesos por información que permita identificar a los integrantes del grupo delincuencial señalado del ataque.

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