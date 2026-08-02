Abelardo de la Espriella reveló una nueva integrante de su gabinete y aseguró que su llegada tiene un significado especial dentro de su propuesta de Gobierno. Se trata de Claudia Benavides Salazar, quien será la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y, según el presidente electo, fue encontrada a través del banco de talentos que abrió semanas atrás.

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De acuerdo con De la Espriella, la nueva funcionaria no hacía parte de su círculo cercano y su nombre apareció entre las postulaciones recibidas en la convocatoria. “Ella junto con casi 300.000 mil colombianos se escribió en nuestra plataforma. Y de allí, sin haberla visto nunca en mi vida, salió su nombre”, aseguró.

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El presidente electo explicó que, después de dos entrevistas, tomó la decisión de nombrarla al frente de la cartera de tecnología. “Después de dos entrevistas que le hice, decidí nombrarla ministra. Una muestra que aquí sí hacemos las cosas de manera diferente, sino de manera correcta”, afirmó.

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De la Espriella calificó el nombramiento como el primer resultado del banco de talentos de su proyecto denominado ‘Patria Milagro’, con el que busca encontrar perfiles para ocupar cargos dentro de su administración.

Benavides Salazar, según cuenta en su perfil profesional, tiene más de 25 años de experiencia en innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico. En su perfil profesional destaca haber liderado proyectos relacionados con ciencia, tecnología e innovación, además de procesos de articulación entre universidades, empresas y el Estado.

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Dentro de su trayectoria se encuentra el trabajo en políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, la estructuración de proyectos financiados con recursos públicos y privados, y el acompañamiento a más de 120 empresas y proyectos en modelos de innovación y gestión del conocimiento.

Con este nombramiento, De la Espriella completa otra pieza de su equipo de Gobierno a pocos días de su posesión presidencial, programada para el próximo 7 de agosto en Cali.

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