Por: El Espectador

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Las autoridades departamentales en Cundinamarca atendieron al menos siete incendios forestales, una situación que inquieta a las comunidades y a los organismos de emergencia. Entre los eventos más destacados se encuentra un importante incendio en Soacha, cerca al peaje de Chusacá, donde una fuerte conflagración se ha extendido por una montaña y amenaza con destruir varias hectáreas de zona vegetal. Las imágenes difundidas por usuarios y medios locales dieron cuenta de la gravedad del evento en esa área, obligando a una respuesta inmediata por parte de los Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha, quienes contaron con el apoyo adicional de Bomberos Voluntarios de San Antonio para fortalecer el operativo.

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Según información oficial de la Gestión del Riesgo de Cundinamarca, hasta el momento se mantiene un seguimiento continuo a siete incendios en los municipios de Pacho, Tibacuy, Nilo, Soacha y Sibaté. Para enfrentar estas emergencias se articulan los esfuerzos entre la Delegación de Bomberos y distintos cuerpos voluntarios de los mencionados municipios. Esta coordinación responde a instrucciones directas del gobernador Jorge Emilio Rey y al trabajo conjunto con el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con lo reportado por la entidad en sus canales oficiales.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, conocido como ‘Perico’, explicó que el incendio en su jurisdicción se concentra en el sector de El Charquito, en los límites con Sibaté. Además, adelantó que las primeras hipótesis sobre su origen apuntan a una quema irresponsable de llantas y cables en la zona verde, lo que habría provocado la emergencia.

Respecto al control de estos incendios, la entidad informó que tres focos en Pacho ya fueron liquidados, mientras que en Tibacuy la conflagración tiene un 80 % de control. Aún permanecen activos los incendios en Nilo, Soacha y Sibaté, lo que mantiene en alerta a las autoridades departamentales y municipales.

En el occidente de Bogotá también se presentó un incendio forestal que generó alarma en el humedal Jaboque. Varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, apoyadas por Bomberos de las estaciones Garcés Navas, Ferias, Kennedy y de la vecina Cota, se encargaron de controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del ecosistema. Parte de la estrategia incluyó el uso de drones por el Equipo de Aeronaves No Tripuladas del Cuerpo Oficial de Bomberos para monitorear el avance del fuego y dirigir las labores de extinción desde tierra, de acuerdo con la información difundida por El Espectador.

¿Por qué se presentan tantos incendios forestales en Cundinamarca y Bogotá?

La aparición de múltiples incendios forestales en municipios de Cundinamarca y el occidente de Bogotá se relaciona, según fuentes oficiales, con causas como la quema irresponsable de materiales en zonas verdes. Las autoridades indican que factores humanos, junto a condiciones del entorno, estarían aumentando el riesgo y la propagación de estas emergencias.

¿Qué estrategias usan los bomberos para controlar incendios forestales?

Las acciones de los cuerpos de bomberos incluyen intervención directa en los focos de incendio, cooperación entre varias estaciones y el uso de tecnologías como drones. En el caso del humedal Jaboque, el Equipo de Aeronaves No Tripuladas permitió vigilar el incendio y optimizar la coordinación de los equipos en tierra para frenar el avance de las llamas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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