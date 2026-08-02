Por: Portal Bogotá

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‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa fortaleciendo el trabajo conjunto entre las autoridades distritales y la comunidad. En esta oportunidad, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) desarrolló en el barrio 12 de Octubre, en la localidad de Barrios Unidos, una nueva jornada de su estrategia ‘Gabinete al Barrio’. El propósito central fue acercar la oferta institucional, escuchar las necesidades de los habitantes y construir respuestas a partir de las inquietudes reales de la zona, de acuerdo con información publicada por la Secretaría Distrital de Integración Social.

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Roberto Angulo, secretario de Integración Social, lideró personalmente el recorrido durante la jornada. Él y su equipo entablaron diálogos abiertos con vecinos y comerciantes, permitiendo identificar los principales desafíos que enfrenta el barrio 12 de Octubre. Entre los temas más señalados por la ciudadanía estuvieron la situación de seguridad, la problemática de recolección y manejo de residuos, la infraestructura vial deficiente y la importancia de fortalecer el comercio local. La escucha activa se posicionó como la base para la construcción de soluciones conjuntas e inmediatas.

La jornada también sirvió como escenario para que los equipos técnicos de la SDIS presentaran las distintas alternativas de acompañamiento y programas sociales que tiene disponibles la Alcaldía, en beneficio de la comunidad de Barrios Unidos. La intención fue ampliar el conocimiento sobre la variedad de servicios y canales de atención, al tiempo que se buscó fortalecer la integración y el tejido social en el interior del barrio, según la información compartida por la entidad.

Esta clase de iniciativas reafirma el compromiso de la administración distrital por mantener una presencia constante en los territorios, fomentar la confianza con la ciudadanía y garantizar que el proceso de gobernanza esté apoyado en la participación activa de los habitantes. Según lo reportado por la propia Secretaría Distrital de Integración Social en sus redes sociales, estas jornadas itinerantes permiten una articulación más estrecha entre la comunidad y las entidades oficiales, lo que se traduce en una gestión pública más humana y transparente.

La experiencia recogida en el recorrido muestra que una administración cercana puede tener mayor impacto si se construyen las respuestas directamente con la población. La apuesta de ‘Gabinete al Barrio’ apunta a que las problemáticas y propuestas surjan de la voz ciudadana y sean apoyadas desde la estructura institucional.

¿Qué es la estrategia ‘Gabinete al Barrio’ en Bogotá y cómo beneficia a la comunidad?

‘Gabinete al Barrio’ es una estrategia implementada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), que consiste en realizar recorridos y jornadas en los diferentes barrios de Bogotá, como el 12 de Octubre en Barrios Unidos, para acercar la oferta institucional a la ciudadanía. Su objetivo principal es escuchar las inquietudes de los habitantes, identificar problemáticas y construir soluciones directamente con la comunidad, promoviendo así una administración pública más participativa.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el barrio 12 de Octubre según la SDIS?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, los principales problemas identificados durante la jornada en el barrio 12 de Octubre fueron la seguridad, la recolección y manejo de residuos, las deficiencias en infraestructura vial y la necesidad de fortalecer el comercio local. Estos temas surgieron de los diálogos entre autoridades y la comunidad en el marco de la estrategia ‘Gabinete al Barrio’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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