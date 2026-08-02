Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Local de La Candelaria ha abierto la convocatoria para la estrategia "Proyecta Local – Presupuestos Participativos 2026". Esta iniciativa busca fortalecer los espacios de participación ciudadana en Bogotá, permitiendo que quienes habitan el sector presenten ideas y propuestas orientadas al desarrollo social, cultural, ambiental, patrimonial y comunitario de la localidad. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Local y el portal "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", esta convocatoria es una invitación directa para que la comunidad se convierta en protagonista en la toma de decisiones sobre las inversiones del territorio y en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del corazón histórico de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, declaró: "Proyecta Local es una oportunidad para convertir las ideas de la comunidad en proyectos que transformen La Candelaria. Invitamos a todos los habitantes a participar con sus iniciativas y a construir, entre todos, un mejor territorio". Esta afirmación destaca la intención de las autoridades locales de abrir canales efectivos de interlocución y corresponsabilidad con la ciudadanía, reconociendo su diversidad cultural, étnica y social.

El proceso de participación para la presentación de ideas se llevará a cabo entre el 1 y el 15 de agosto de 2026, tanto de manera presencial como virtual. Para quienes desean participar de forma presencial, la Alcaldía ha dispuesto varios puntos de atención en espacios conocidos de la localidad, como la sede de la Alcaldía Local, la Casa del Zipa, la Casa Egipto, la Casa Concordia, la Casa Santa Bárbara y la Casa Belén. Allí, la comunidad puede acercarse de lunes a viernes, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., del 3 al 14 de agosto, para recibir orientación y apoyo en la formulación y registro de sus propuestas. De igual forma, se dispone del correo proyectalocalcandelaria@gobiernobogota.gov.co para quienes prefieren presentar sus iniciativas en línea.

Esta estrategia se enmarca dentro de un modelo de presupuestos participativos, donde la ciudadanía incide directamente sobre el destino de parte de los recursos públicos locales, priorizando las propuestas más relevantes a través de diálogos y espacios de discusión. Según la Alcaldía de La Candelaria, 'Proyecta Local' busca fortalecer la confianza entre la comunidad y las instituciones, a la vez que promueve una administración más inclusiva y transparente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo participar en Proyecta Local – Presupuestos Participativos 2026 en La Candelaria?

Usted puede participar presentando su idea entre el 1 y el 15 de agosto de 2026, ya sea en modalidad virtual, enviando su propuesta al correo proyectalocalcandelaria@gobiernobogota.gov.co, o presencialmente en los puntos habilitados, como la Alcaldía Local y diversas casas comunitarias. La atención presencial está disponible de lunes a viernes, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., del 3 al 14 de agosto.

¿Qué beneficios aporta la participación ciudadana en los presupuestos participativos de La Candelaria?

La participación ciudadana en los presupuestos participativos fortalece la relación entre comunidad e instituciones, permitiendo que las ideas y necesidades de los habitantes se conviertan en proyectos reales. Este proceso fomenta la inclusión, reconoce la diversidad del territorio y brinda mayor transparencia y control social sobre las inversiones locales, según lo ha señalado la Alcaldía Local de La Candelaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z