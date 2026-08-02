Por: Portal Bogotá

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Este martes 21 de julio de 2026, el clima en Bogotá presenta condiciones favorables para la mayoría de sus habitantes, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Según la entidad, durante la madrugada se prevé un predominio de tiempo seco en la mayor parte de la ciudad. El cielo se mantendrá entre despejado y parcialmente nublado, aunque existe la posibilidad de lloviznas aisladas y de corta duración en sectores específicos como Usme y Sumapaz. Esto indica que, aunque en general las condiciones serán tranquilas, algunas zonas podrían experimentar ligeras precipitaciones que no se extenderán por mucho tiempo ni afectarán el resto del área urbana.

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En cuanto a la temperatura, el IDIGER estima que la mínima será de 11 °C. Este dato resulta relevante para quienes deben movilizarse en las primeras horas de la mañana, pues conviene prepararse para un ambiente relativamente fresco, característico del clima bogotano en esta época del año. Adicionalmente, el informe remite a los ciudadanos a consultar listados de barrios que tendrán cortes de agua y de luz durante el mismo día, información fundamental para la planeación de actividades diarias.

Los residentes y visitantes de Bogotá cuentan con herramientas digitales que permiten monitorear en tiempo real las condiciones climáticas, especialmente la probabilidad de lluvias. Una de ellas es la plataforma Mapas Bogotá, la cual facilita la consulta mediante un proceso sencillo y accesible desde dispositivos como celulares, tabletas o computadores. Para ello se debe ingresar al portal mapas.bogota.gov.co y, en el lado derecho de la pantalla, seleccionar el ícono de mapa. Luego, en la ventana llamada “Tipos de mapa”, se debe buscar la sección de ‘Otros mapas’ y elegir la opción ‘Lluvias’. El usuario puede escribir la dirección exacta en el buscador, seleccionar la ubicación deseada y visualizar el estado climático puntual en el área de interés.

De esta manera, la ciudadanía cuenta con información actualizada y precisa que ayuda en la toma de decisiones cotidianas, ya sea para planificar desplazamientos, prever cambios en el suministro de servicios o prepararse ante variaciones climáticas súbitas. Todo ello, siempre con base en los reportes de fuentes confiables como el IDIGER.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima en Bogotá para el 21 de julio de 2026?

El pronóstico oficial del clima para Bogotá, incluido el 21 de julio de 2026, puede consultarse mediante el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Según el último reporte, se espera tiempo seco en la mayor parte de la ciudad, cielo entre despejado y parcialmente nublado, y una temperatura mínima de 11 °C, aunque no se descartan lloviznas en sectores específicos.

¿Qué es el IDIGER y cuál es su función en Bogotá?

El IDIGER, nombre corto del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, es la entidad encargada de monitorear y reportar las condiciones climáticas en Bogotá. Su función es anticipar, informar y coordinar acciones frente a riesgos asociados con el clima y otros eventos, permitiendo que los ciudadanos estén mejor preparados ante posibles contingencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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