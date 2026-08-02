Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá continúa funcionando como un controlador del flujo vehicular con el objetivo de mejorar la movilidad de la ciudad. Durante la semana del lunes 3 al domingo 9 de agosto de 2026, los vehículos particulares deberán acogerse a esta norma según lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), entidad encargada de su regulación. La normativa es clara: los días impares pueden circular automóviles cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 o 5; mientras que los días pares se permite la circulación de aquellos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El horario del pico y placa para particulares se extiende de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., excepto los días festivos y los sábados, cuando la restricción no aplica.

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Para el periodo designado, el lunes 3 podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; el martes 4 corresponde a los vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El miércoles 5 la restricción vuelve a los vehículos con terminación 1, 2, 3, 4 y 5; el jueves 6 aplica para los de 6, 7, 8, 9 y 0. El viernes 7, siendo día festivo, no rige la medida de pico y placa; tampoco habrá restricción el sábado 8 ni el domingo 9, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Un aspecto importante que resaltan las autoridades es la advertencia sobre sitios web fraudulentos que simulan ser canales oficiales para el trámite del Pico y Placa Solidario, modalidad que permite a los ciudadanos pagar una tarifa para poder circular durante las restricciones. Según la SDM, el único sitio oficial para este trámite es el portal de la entidad (www.movilidadbogota.gov.co) y los pagos solo se pueden efectuar mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) dentro de la plataforma. No existen intermediarios ni otras páginas autorizadas, y cualquier otra oferta constituye un intento de estafa según lo señalado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

La SDM insiste en la importancia de la consulta previa del calendario de pico y placa y recomienda a la ciudadanía planear sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones y contribuir así al ordenamiento de la movilidad urbana.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares en agosto de 2026?

Durante la semana del 3 al 9 de agosto de 2026, la restricción de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares depende del último dígito de la placa y del día del mes. Los días impares pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; los días pares, en 6, 7, 8, 9 y 0. El pico y placa aplica de lunes a viernes, entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m., y no opera en días festivos ni fines de semana, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo evitar fraudes?

El Pico y Placa Solidario es una opción que permite a ciertos conductores pagar una tarifa para eximirse temporalmente de la restricción. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Movilidad advierte que el único canal autorizado para adquirir este permiso es su página web oficial. Todos los pagos deben hacerse mediante el botón PSE en el portal de la entidad, y no existen intermediarios ni otros sitios autorizados. Utilizar canales no oficiales puede exponerlo a fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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