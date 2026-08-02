Por: Portal Bogotá

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La administración distrital de Bogotá anunció el inicio de las obras para resolver el deslizamiento de tierra que afecta la movilidad en una zona rural de Chapinero, específicamente en la vereda El Verjón, de acuerdo con la información difundida por la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Esta intervención busca retirar el material que actualmente bloquea la vía y garantizar que los habitantes puedan transitar con seguridad por la zona.

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Como parte del acompañamiento a la comunidad, la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial, Mónica Rueda; el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero; y la alcaldesa local de Chapinero, Catherine Chaves, realizaron una visita a la vereda El Verjón. Durante el encuentro, los funcionarios explicaron a los habitantes del sector las acciones que llevará a cabo el Distrito y presentaron el plan de trabajo que se adoptó para superar la emergencia que se vive en el interior de la localidad.

Según datos de las entidades encargadas, la situación se originó el 15 de junio con un primer movimiento de tierra que fue reportado a las autoridades competentes. Desde ese momento, las dependencias distritales desarrollan un plan de intervención cuyo objetivo es reducir el riesgo para las personas residentes y restablecer la normalidad en la movilidad local.

La UMV iniciará las labores que consisten en retirar el material acumulado, el cual ha obstaculizado completamente el paso vehicular y peatonal en el sector. Los trabajos tendrán una duración estimada de dos a tres semanas. Durante ese tiempo, se enfocarán en estabilizar la zona y habilitar nuevamente el tránsito, con condiciones de seguridad tanto para los habitantes como para quienes deban circular por el área.

Dado que la emergencia impacta una zona ambientalmente protegida, la Alcaldía Local de Chapinero coordina esfuerzos con el municipio de La Calera y la Corporación Autónoma Regional (CAR), entidades responsables de definir los lugares donde se dispondrá el material removido y de gestionar las autorizaciones pertinentes para proceder con la intervención.

La atención a la emergencia contará también con el apoyo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), cuyo equipo técnico realizará una inspección para determinar nuevas medidas de gestión del riesgo. Así, se pretende prevenir futuros deslizamientos y resguardar la integridad de los habitantes.

Las autoridades del Distrito destacaron que la colaboración entre las diferentes entidades y las autoridades ambientales resultará fundamental para una atención integral de la emergencia y para encontrar soluciones eficaces a los problemas que enfrenta la comunidad afectada.

¿Qué acciones adelanta la Unidad de Mantenimiento Vial frente al deslizamiento en Chapinero?

La Unidad de Mantenimiento Vial dirige el retiro del material que bloquea la vía, proceso que se estima tendrá una duración de dos a tres semanas. Además, coordina la estabilización de la zona para habilitar el paso seguro en la vereda El Verjón, junto con el acompañamiento y comunicación directa con los habitantes de la zona.

¿Por qué es importante la coordinación con la Corporación Autónoma Regional en emergencias ambientales?

La coordinación con la Corporación Autónoma Regional (CAR) es indispensable porque permite definir lugares adecuados para disponer el material retirado, asegurando que la intervención cumpla con los requisitos ambientales y legales, especialmente en áreas protegidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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