Por: Portal Bogotá

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El barrio Santa Bárbara, ubicado en la localidad de La Candelaria, será el epicentro de una nueva jornada del programa ‘El Centro Vive’, impulsado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). Esta iniciativa, que forma parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, tiene como propósito conmemorar la recuperación de este tradicional sector del Centro Histórico entregándolo oficialmente a la comunidad después de una importante intervención urbana. De acuerdo con información de la SCRD, el próximo 5 de agosto, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., se desarrollará esta jornada cuya entrada será gratuita y abierta a todo público.

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El evento representa el resultado palpable del trabajo articulado entre diferentes entidades distritales, voluntarios y habitantes del sector. Todos han sumado esfuerzos para renovar más de 40 fachadas y contribuir así al embellecimiento del entorno, la preservación del patrimonio construido y la revitalización del espacio público. Según la Secretaría, la programación incluirá acciones de embellecimiento del espacio público, intervenciones en el mobiliario urbano y actividades pedagógicas que buscan resaltar la importancia del cuidado del territorio.

‘El Centro Vive’ ofrecerá a los asistentes una variada agenda cultural, invitándolos a recorrer, reconocer y valorar la memoria histórica de Santa Bárbara. La intención de estas actividades es, según la organización, incentivar la apropiación del territorio, fomentar el cuidado de espacios comunes y fortalecer el lazo entre la ciudadanía y uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. En el contexto de la celebración del cumpleaños de Bogotá, la SCRD enfatiza en el impacto positivo que tienen las iniciativas colectivas, no solo en la transformación física de los territorios, sino también en la construcción de sentido de pertenencia y la promoción de la convivencia ciudadana.

La recuperación de Santa Bárbara demuestra, siguiendo la información oficial, que la colaboración entre instituciones y comunidad permite preservar el patrimonio urbano, revitalizar los barrios y fortalecer la identidad local. Este tipo de intervenciones se traducen en nuevos espacios de encuentro, aprendizaje y participación, reflejando el potencial social y cultural de Bogotá cuando trabaja unida por la recuperación y el bienestar común.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la jornada de intervención en el barrio Santa Bárbara?

La jornada de ‘El Centro Vive’ en el barrio Santa Bárbara está programada para el 5 de agosto, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., en esta emblemática zona del Centro Histórico de Bogotá. La entrada será completamente gratuita, invitando a los ciudadanos de la capital a sumarse a esta celebración colectiva.

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa ‘El Centro Vive’ en Santa Bárbara?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el principal propósito de ‘El Centro Vive’ es promover la apropiación del territorio, incentivar el cuidado de los espacios comunes y fortalecer el vínculo de la comunidad con el patrimonio histórico del barrio, a través de actividades culturales, educativas y de intervención urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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