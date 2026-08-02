Por: Portal Bogotá

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En una reciente inspección desarrollada en el barrio Bella Suiza de la localidad de Usaquén, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá, en cooperación con el Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Nacional, incautó de manera preventiva 23 animales silvestres. Entre los ejemplares capturados se encontraban 15 boas constrictoras y 8 tortugas de distintas especies, los cuales eran utilizados con propósitos educativos y de exhibición en el entorno universitario en el que se encontraron. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría Distrital de Ambiente y confirmada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), durante la inspección afloraron inconsistencias en la documentación que debía respaldar la tenencia legal de estos animales exóticos.

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La acción, enmarcada en la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ que promueve la protección de la fauna silvestre urbana, fue ejecutada luego de detectar que la documentación no cumplía los requisitos exigidos por la normativa ambiental local para la custodia y manejo de estos ejemplares. La Secretaría Distrital de Ambiente asumió la custodia temporal de los animales, y es la entidad designada para realizar su valoración clínica, así como el proceso de rehabilitación que permita decidir, según cada caso, si los animales pueden regresar a su hábitat natural o si requieren tratamientos y cuidados de manejo especializado en centros reconocidos.

Para quienes se pregunten cómo actuar ante el encuentro de un animal silvestre en Bogotá, la SDA ha establecido pasos específicos: se debe observar sin intervenir, reportar el hallazgo a las líneas oficiales, y solo realizar traslados si la autoridad lo indica, evitando en todo momento el contacto directo que pueda significar riesgo. Además, el ciudadano está llamado a denunciar la tenencia o comercialización irregular de fauna a través de medios dispuestos por la Secretaría, incluyendo el correo fauna@ambientebogota.gov.co.

Las autoridades recalcan la importancia de la participación ciudadana para la vigilancia y protección de la fauna silvestre, cuya captura, tenencia y exhibición irregular atentan contra la vida de los animales y las normas ambientales vigentes en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué organismos participaron en la incautación de animales silvestres en Usaquén?

La inspección e incautación preventiva de los 23 animales silvestres en una universidad ubicada en Usaquén fue realizada por funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y contó con el acompañamiento del Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Nacional. Estas entidades verificaron la documentación y determinaron que no cumplía con los requisitos legales para la tenencia de estos ejemplares, lo que motivó su incautación.

¿Cuál es el protocolo para reportar animales silvestres en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha establecido un protocolo claro para quienes encuentren animales silvestres: observar al animal a distancia, reportar el caso a las líneas oficiales de la entidad, y seguir las instrucciones recibidas. Solo debe trasladarse un ejemplar si no hay riesgo y la Secretaría así lo indica. En caso contrario, debe esperarse la atención del equipo especializado, evitando el manejo directo para proteger tanto a la fauna como a las personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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