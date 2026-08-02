La Empresa Metro de Bogotá (EMB) se pronunció recientemente sobre los presuntos hechos de corrupción que salpican la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La entidad distrital emitió una postura oficial frente a supuestas conductas irregulares asociadas a la edificación del esa megaobra en la capital colombiana, luego de las revelaciones de Revista Semana.

De acuerdo con un video y demás registros, los señalamientos comprometen a un directivo de origen chino perteneciente a China Harbour Engineering Company Limited.

El ejecutivo de la firma asiática integraría el conglomerado empresarial seleccionado para ejecutar la obra vial más importante de la capital colombiana.

Lee También

Según la información recopilada por medios masivos, el funcionario privado habría participado en pactos anómalos junto a subcontratistas vinculados a la misma corporación.

Tras enterarse de las denuncias, la administración del Metro adelantó un análisis interno determinando que el implicado carece del estatus de servidor público.

Igualmente, el ente distrital aclaró que los eventos ocurrieron entre particulares, involucrando recursos monetarios pertenecientes exclusivamente al sector empresarial privado.

Por esta razón, la entidad sostuvo que las irregularidades descritas no comprometen los recursos estatales ni alteran el cronograma de trabajo planificado.

El organismo confirmó que el avance físico de la infraestructura supera actualmente el 80 %, manteniendo la ejecución operativa según los calendarios previstos.

Asimismo, la entidad precisó que cumple rigurosamente las transferencias monetarias estipuladas en el modelo financiero del contrato suscrito formalmente.

En consecuencia, el concesionario ML1 conserva la obligación legal de cancelar las obligaciones pendientes a sus proveedores sin atribuir demoras al sector público.

Frente a esta coyuntura, la representación institucional reafirmó su postura categórica de rechazar cualquier comportamiento contrario a la ética corporativa y la transparencia.

Las directivas notificaron inmediatamente la situación a la Banca Multilateral y radicaron la correspondiente denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

El organismo estatal puso toda la documentación disponible a disposición de los fiscales para facilitar las indagaciones penales que correspondan sobre los implicados.

Adicionalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para canalizar reportes sobre posibles anomalías mediante el correo electrónico “contactenos@metrodebogota.gov.co”.

Esta medida busca fortalecer la vigilancia comunitaria, proteger el patrimonio público y asegurar el desarrollo idóneo del megaproyecto de movilidad urbana.

Las informaciones periodísticas ratifican que los hechos investigados corresponden a relaciones comerciales entre firmas privadas sin afectar las arcas del distrito.

Ante los cuestionamientos públicos, la respuesta institucional de la Empresa Metro de Bogotá se centró en acudir de inmediato ante la justicia ordinaria.

La entidad reafirma su compromiso de mantener canales abiertos de atención ciudadana para garantizar la legalidad absoluta durante cada fase de la construcción.

¿Cuándo se inaugura la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La inauguración oficial de la Línea 1 del Metro de Bogotá está programada para marzo del año 2028, fecha en la que iniciará la operación comercial plena.

El proyecto de infraestructura vial más importante de la capital colombiana conectará el suroccidente con el centro norte mediante un trazado elevado de casi veinticuatro kilómetros de longitud.

Las fases contractuales avanzan según el cronograma oficial establecido por las autoridades locales y la empresa encargada de la ejecución de esta megaobra de transporte masivo.

Los primeros trenes fabricados en China llegaron al territorio nacional para iniciar las pruebas técnicas necesarias en el patio taller y sobre el viaducto energizado.

La etapa de construcción e instalación de la Línea 1 del Metro de Bogotá concluirá en septiembre de 2027, dando paso inmediato a la denominada fase de marcha blanca.

Durante ese periodo de pruebas sin pasajeros, los operarios verificarán los sistemas eléctricos, la señalización automática y la velocidad de desplazamiento de todos los vehículos articulados.

El sistema completo contará con 16s estaciones distribuidas estratégicamente a lo largo de la Avenida Caracas, conectando el sector de Bosa con la Calle 72.

Los usuarios podrán recorrer la ruta completa en aproximadamente veintisiete minutos, reduciendo drásticamente los tiempos actuales de desplazamiento en el transporte público tradicional.

La entrada en servicio de la flota compuesta por treinta trenes eléctricos transformará la movilidad urbana y disminuirá significativamente las emisiones contaminantes en la ciudad.

El inicio formal de la operación comercial permitirá transportar hasta setenta y dos mil pasajeros por hora en cada sentido, consolidando un sistema de transporte público moderno.

Esta importante obra marcará un hito histórico en el desarrollo urbano y en la calidad de vida de todos los habitantes de la capital colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z