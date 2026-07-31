La Universidad Nacional se pronunció sobre los estremecedores ataques ocurridos dentro del campus de la sede en Bogotá. El incidente se presentó durante la noche del pasado miércoles 29 de julio cuando un grupo de encapuchados agredió a tres personas.

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Un video mostró cuando los agresores se fueron en grupo contra una de las personas, a quien hirieron con un arma blanca y dejaron grave. Ante estas situaciones de inseguridad, el rector Ismael Peña se refirió en un comunicado sobre las acciones que ha tomado la universidad.

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Peña Reyes dijo que la institución no puede guardar silencio ni favorecer la impunidad. A su vez, pidió a la comunidad estudiantil denunciar cualquier hecho delictivo y/o amenazante que ponga en riesgo la integridad de un ser humano. Así mismo pidió que esta situación no quede como otro hecho de vandalismo.

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“La Universidad Nacional de Colombia no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo dentro de nuestra institución”, se lee en la misiva firmada por el rector de la Nacional.

#ACTUALIDAD | El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña Reyes (@JoseIsmaelPena), aseguró que los recientes hechos de violencia y amenazas contra miembros de la comunidad universitaria no son incidentes aislados ni simples actos de vandalismo. Informó que la… pic.twitter.com/wVFh3OW0he — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 31, 2026

En el comunicado se lee que la institución ya está en un proceso jurídico para identificar a los agresores y proteger a las víctimas. Las grabaciones de los ataques, testimonios y pruebas ya se pusieron en conocimiento de la Fiscalía para proseguir con la investigación.

“Cualquier intento de utilizar la violencia, el miedo o la intimidación para afectar la participación, la representación o el debate democrático constituye una amenaza directa contra la autonomía universitaria, la convivencia y los derechos fundamentales de nuestra comunidad.”

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