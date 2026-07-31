La tranquilidad de la comunidad académica se vio profundamente alterada durante la noche del pasado miércoles 29 de julio, tras registrarse un violento ataque al interior de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional, en su sede de Bogotá. De acuerdo con la información oficial confirmada por las directivas del centro de educación superior, tres estudiantes resultaron apuñalados en medio de confusos hechos ocurridos dentro del campus, una situación que generó inmediata preocupación y alarma entre los asistentes y colectivos estudiantiles.

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Tras la agresión con arma blanca, los servicios de emergencia y los protocolos internos se activaron de manera prioritaria para brindar atención a los afectados. Las autoridades institucionales confirmaron que, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas durante el altercado, uno de los jóvenes tuvo que ser trasladado de urgencia hacia un centro asistencial clínico, donde permanece internado en grave estado de salud bajo estricta observación médica, mientras que los otros dos afectados recibieron atención por las lesiones sufridas.

Ante la gravedad de lo sucedido, el rector de la institución, José Ismael Peña Reyes, utilizó su cuenta oficial en la red social X para rechazar de manera contundente los hechos de violencia perpetrados en el campus universitario. El directivo enfatizó que ninguna diferencia de ningún tipo justifica el uso de la violencia bajo ninguna circunstancia. Asimismo, detalló que desde el mismo momento en que se conocieron las agresiones se pusieron en marcha los protocolos institucionales orientados a garantizar la atención médica de los heridos, el acompañamiento integral a las familias y el resguardo de la información clave para esclarecer el caso.

En la misma línea, la Rectoría y la Vicerrectoría de la sede Bogotá emitieron un comunicado institucional conjunto en el que profundizaron su posición de rechazo. En el texto oficial, la administración de la Alma Máter señaló que este tipo de episodios violentos resultan totalmente incompatibles con los principios fundamentales de respeto mutuo, convivencia pacífica e integridad que deben orientar el quehacer diario de la institución educativa. La directiva universitaria reiteró su compromiso absoluto con el acompañamiento institucional requerido en este tipo de situaciones críticas.

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Por su parte, las expresiones de rechazo y exigencia de justicia no tardaron en manifestarse por parte del cuerpo docente. Diego Torres, profesor adscrito al Departamento de Física de la misma universidad, hizo un llamado público a través de sus redes sociales dirigido expresamente a la administración de la Universidad Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes.

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