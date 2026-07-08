Por: Caracol TV

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La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ya abrió el proceso de admisión para estudiar en alguno de sus programas académicos durante el primer semestre de 2027. La institución informó que esta convocatoria viene con “dos hitos históricos importantes que facilitarán el acceso de miles de jóvenes” a la educación superior. Uno de los cambios incluye la eliminación del examen de admisión para algunos programas ofrecidos en diferentes sedes.

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Además del cambio en el sistema de admisión, la universidad anunció la incorporación de una nueva carrera enfocada en el estudio de los ecosistemas marinos que abrirá su primera cohorte en 2027. El proceso de inscripción para estudiar un pregrado en cualquiera de las sedes de la institución abrió el 6 de julio e irá hasta el próximo 19 de agosto de 2026. Interesados podrán realizar su proceso desde ya y adquirir el derecho de participación en la convocatoria.

(Vea también: Problema que viven los estudiantes en Colombia: hay cifras reveladoras)

Fechas clave para estudiar en la Universidad Nacional en 2027-1

Los aspirantes deberán estar atentos a cada una de las etapas definidas por la Universidad Nacional para completar correctamente el proceso de admisión. El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:

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Inscripciones: del 6 de julio al 19 de agosto de 2026.

Consulta de citación para presentar la prueba: 31 de agosto de 2026.

Aplicación del examen de admisión (a quienes aplique): 20 de septiembre de 2026.

Inscripción del programa curricular: del 1 al 6 de octubre de 2026.

Publicación de resultados de admisión: 9 de octubre de 2026.

La Universidad recordó que el valor de la inscripción para esta convocatoria es de 175.000 pesos, correspondiente al pago del PIN que habilita la participación en el proceso.

Examen de admisión se elimina para algunas sedes de la Universidad Nacional

Una de las principales modificaciones para este periodo académico beneficia a quienes aspiran a ingresar mediante los programas especiales de admisión en las sedes de presencia nacional de la Universidad. La Resolución 19 de 2026 establece que “el sistema de admisión garantizará la igualdad de tratamiento para el acceso a la Universidad, sin perjuicio de la organización de sistemas específicos de ingreso y apoyo para aspirantes de comunidades étnicas, grupos sociales especiales, mejores bachilleres u otros casos similares”.

De acuerdo con la institución, desde esta convocatoria los aspirantes a los programas PEAMA (Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica) y PAET “ya no tendrán que presentar la prueba de admisión de la Universidad” para acceder a las sedes de Amazonia, Orinoquía, Caribe y Tumaco. En lugar de presentar la prueba propia de la Universidad Nacional, los aspirantes serán evaluados mediante el resultado obtenido en las pruebas Saber 11.

La decisión de la institución se debe a que “un número significativo de los aspirantes a dichos programas reside en municipios y territorios apartados, para quienes el desplazamiento hasta los sitios definidos por la Universidad para la aplicación de la prueba de admisión representa una carga importante en términos de tiempo, costos y accesibilidad, lo cual puede constituir una barrera para su participación efectiva en el proceso de admisión”.

La nueva modalidad aplica para quienes hayan presentado el examen Saber 11 desde el año 2020 en adelante. También podrán participar quienes ya se encuentren inscritos para presentar esa prueba durante el presente año, siempre que registren el número SNP correspondiente dentro del proceso de inscripción. Otra diferencia importante es que estos aspirantes deberán escoger el programa académico desde el momento en que realizan la inscripción, puesto que en convocatorias anteriores la elección del programa se efectuaba después de conocer los resultados.

Habrá nuevo pregrado en la Sede Caribe de la Universidad Nacional

La convocatoria 2027-1 también marca el inicio de un nuevo programa académico dentro de la oferta institucional. Se trata del pregrado en Oceanología, que comenzará a ofrecerse en la Sede Caribe, “lo cual amplia la diversidad de programas y sitios dónde estudiar”. El programa estará orientado a la formación de profesionales con conocimientos sobre procesos físicos, biológicos, químicos y ambientales asociados al mar.

La profesora Liza Hayes, directora de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Caribe, afirma que “después de casi cinco años en que la Institución no daba apertura a programas nuevos y de que ninguna Sede de Presencia Nacional tuviera su propio programa, llegamos con la oferta y propuesta de Oceanología como un proyecto que responde a las solicitudes de Colombia y el mundo por volver la mirada hacía los océanos”.

“Es un programa que se oferta en la Sede Caribe, lo cual amplia la diversidad de programas y sitios dónde estudiar. De esta forma podemos voltear la mirada y observar el Caribe como un espacio de desarrollo científico e investigativo, más allá de la única concepción turística. Además de playa, sol y mar, que sea un laboratorio de investigación, entendiendo y definiendo las relaciones que surgen allí”, confirmó la docente.

Programas ofrecidos por la Universidad Nacional, sede por sede

Sede Bogotá

Administración de Empresas

Antropología

Arquitectura

Artes Plásticas

Biología

Ciencia Política

Ciencias de la Computación

Cine y Televisión

Contaduría Pública

Derecho

Diseño Gráfico

Diseño Industrial

Economía

Enfermería

Español y Filología Clásica

Estadística

Farmacia

Filología e Idiomas: Alemán

Filología e Idiomas: Francés

Filología e Idiomas: Inglés

Filosofía

Física

Fisioterapia

Geografía

Geología

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Química

Lingüística

Nutrición y Dietética

Matemáticas

Medicina

Medicina Veterinaria

Música (Composición, Dirección, Investigación en Pedagogía Instrumental, Jazz)

Música Instrumental (Arpa Clásica, Canto, Clarinete, Contrabajo, Corno,

Eufonio, Fagot, Flauta, Guitarra, Oboe, Piano, Trombón, Trompeta, Tuba, Viola,

Violín, Violonchelo)

Odontología

Psicología

Química

Sociología

Trabajo Social

Zootecnia

Sede La Paz

Biología

Estadística

Geografía

Gestión Cultural y Comunicativa

Ingeniería Biológica

Ingeniería Mecatrónica

Sede Manizales

Administración de Empresas (Diurno)

Administración de Empresas (Nocturno)

Administración de Sistemas Informáticos

Arquitectura

Ciencias de la Computación

Estadística

Ingeniería Biológica

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Física

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Matemáticas

Sede Medellín

Arquitectura

Artes Plásticas

Ciencia Política

Ciencias de la Computación

Construcción

Economía

Estadística

Historia

Ingeniería Administrativa

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Biológica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Control

Ingeniería de Minas y Metalurgia

Ingeniería de Petróleos

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Física

Ingeniería Forestal

Ingeniería Geológica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Matemáticas

Química

Zootecnia

Sede Palmira

Administración de Empresas

Diseño Industrial

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Ambiental

Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica – PEAMA

Administración de Empresas – Sede Bogotá

Administración de Empresas (Diurno) – Sede Manizales

Administración de Empresas – Sede Palmira

Administración de Sistemas Informáticos – Sede Manizales

Antropología – Sede Bogotá

Arquitectura – Sede Bogotá

Arquitectura – Sede Medellín

Artes Plásticas – Sede Bogotá

Biología – Sede Bogotá

Ciencia Política – Sede Bogotá

Ciencia Política – Sede Medellín

Ciencias de la Computación – Sede Manizales

Cine y Televisión – Sede Bogotá

Construcción – Sede Medellín

Contaduría Pública – Sede Bogotá

Derecho – Sede Bogotá

Diseño Gráfico – Sede Bogotá

Diseño Industrial – Sede Bogotá

Economía – Sede Bogotá

Economía – Sede Medellín

Enfermería – Sede Bogotá

Estadística – Sede Bogotá

Estadística – Sede Medellín

Farmacia – Sede Bogotá

Filología e Idiomas: Inglés – Sede Bogotá

Física – Sede Bogotá

Fisioterapia – Sede Bogotá

Geografía – Sede Bogotá

Geología – Sede Bogotá

Ingeniería Administrativa – Sede Medellín

Ingeniería Agrícola – Sede Bogotá

Ingeniería Agrícola – Sede Medellín

Ingeniería Agrícola – Sede Palmira

Ingeniería Agroindustrial – Sede Palmira

Ingeniería Agronómica – Sede Bogotá

Ingeniería Agronómica – Sede Medellín

Ingeniería Agronómica – Sede Palmira

Ingeniería Ambiental – Sede Medellín

Ingeniería Ambiental – Sede Palmira

Ingeniería Biológica – Sede Medellín

Ingeniería Civil – Sede Bogotá

Ingeniería Civil – Sede Manizales

Ingeniería Civil – Sede Medellín

Ingeniería de Control – Sede Medellín

Ingeniería de Minas y Metalurgia – Sede Medellín

Ingeniería de Petróleos – Sede Medellín

Ingeniería de Sistemas e Informática – Sede Medellín

Ingeniería de Sistemas y Computación – Sede Bogotá

Ingeniería Eléctrica – Sede Bogotá

Ingeniería Eléctrica – Sede Manizales

Ingeniería Eléctrica – Sede Medellín

Ingeniería Electrónica – Sede Bogotá

Ingeniería Electrónica – Sede Manizales

Ingeniería Física – Sede Manizales

Ingeniería Física – Sede Medellín

Ingeniería Forestal – Sede Medellín

Ingeniería Geológica – Sede Medellín

Ingeniería Industrial – Sede Bogotá

Ingeniería Industrial – Sede Manizales

Ingeniería Industrial – Sede Medellín

Ingeniería Mecánica – Sede Bogotá

Ingeniería Mecánica – Sede Medellín

Ingeniería Mecatrónica – Sede Bogotá

Ingeniería Química – Sede Bogotá

Ingeniería Química – Sede Manizales

Ingeniería Química – Sede Medellín

Lingüística – Sede Bogotá

Matemáticas – Sede Bogotá

Matemáticas – Sede Manizales

Matemáticas – Sede Medellín

Medicina – Sede Bogotá

Medicina Veterinaria – Sede Bogotá

Nutrición y Dietética – Sede Bogotá

Odontología – Sede Bogotá

Psicología – Sede Bogotá

Química – Sede Bogotá

Trabajo Social – Sede Bogotá

Zootecnia – Sede Palmira

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