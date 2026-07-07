La alocución en vivo del presidente electo, Abelardo De la Espriella, terminó de incendiar el panorama político en Colombia. En una transmisión directa que acaparó la atención de todo el país, el líder de la “Patria Milagro” salió al paso de los ataques virtuales de la Casa de Nariño y ratificó con una postura implacable los motivos por los cuales ordenó suspender de inmediato el proceso de empalme con la administración saliente.

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De la Espriella no se guardó nada y le notificó a la ciudadanía que no piensa ceder ante los chantajes mediáticos del mandatario actual. El abogado cordobés recordó que su compromiso desde la campaña electoral fue muy claro al prometer que enfrentaría, derrotaría y castigaría a Gustavo Petro, advirtiendo que ya cumplió las dos primeras etapas de esa sentencia y que la tercera viene en camino. Según el presidente electo, el jefe de Estado saliente sabe perfectamente que lo hará pagar en el estricto marco de la ley por todos sus supuestos delitos, y que es justamente por esa razón que Petro hoy sufre de pánico y terror.

Frente a quienes le piden diplomacia en medio de este histórico cortocircuito institucional, el nuevo mandatario fue tajante al asegurar que con los enemigos de la patria no se debe contemporizar ni negociar. De la Espriella les pidió a sus compatriotas no exigirle que sea políticamente correcto, aclarando con vehemencia que él no es un político tradicional. En su discurso, calificó como un absurdo pretender hacer un empalme formal con un gobierno que ni siquiera es capaz de reconocer el triunfo legítimo del proyecto entrante, afirmando que Gustavo Petro, su heredero y todos los sectores que lo están secundando no son verdaderos demócratas.

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La furia de De la Espriella también salpicó a otras fichas clave del Pacto Histórico que han respaldado la narrativa del supuesto fraude electoral con algoritmos extranjeros. El presidente electo lanzó un fuerte grito de victoria al exclamar ante sus seguidores un sentido ¡De la que se salvó Colombia!, y cerró su intervención enviando un contundente mensaje de advertencia directa asegurando que Petro y Cepeda no saben con quién se metieron.

Esta declaración en vivo sepulta por completo cualquier posibilidad de un acuerdo amistoso en las próximas horas y valida los análisis de periodistas como Néstor Morales en Blu Radio, quien ya había advertido que la relación entre ambos equipos quedó irreparablemente fracturada debido al pavor del Gobierno saliente ante eventuales líos judiciales y procesos de extradición. Con las cartas sobre la mesa, el país entra oficialmente en un limbo administrativo de alta tensión, mientras Petro se alista para montar su show alterno de las sillas vacías en las plazas públicas y De la Espriella se prepara para asumir el poder el próximo 7 de agosto con mano dura.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.