El ambiente político en Colombia está que arde y el país asiste en directo a una de las fracturas institucionales más graves de su historia reciente. El presidente electo, Abelardo De la Espriella, se conecta en vivo a través de sus redes sociales para dar la cara y explicarle a la ciudadanía la drástica decisión de congelar, de manera inmediata, todas las mesas de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro. El anuncio del mandatario entrante llega para poner orden en medio de una tormenta de acusaciones que estalló desde la madrugada de este martes.

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La gota que rebasó el vaso y que obligó al líder de la ‘Patria Milagro’ a tomar esta medida sin precedentes fue la polémica actitud de Gustavo Petro, quien en las últimas horas se dedicó a desconocer abiertamente el resultado de las urnas. Sin presentar una sola prueba, el presidente saliente prefirió atrincherarse en Twitter para asegurar que el verdadero ganador de las elecciones fue Iván Cepeda, lanzando una alarmante teoría sobre un supuesto fraude masivo operado con algoritmos desde California y agencias de inteligencia de Israel. Ante semejante desafío a la democracia, De la Espriella reaccionó con firmeza advirtiendo que su equipo no se prestará para legitimar el desastre ni los ataques al orden constitucional.

Lejos de asumir una postura de jefe de Estado en retirada, Petro prefirió montar un show mediático y amenazó con continuar el proceso de transición por su propia cuenta en las calles, anunciando que armará un evento en plaza pública con “sillas vacías” para esperar a los delegados del nuevo gobierno. En una polémica e incendiaria descarga en redes, el presidente saliente atacó con nombre propio al nuevo ministro de Defensa asignado, el general en retiro Jorge Eduardo Mora López, y tildó de “exconvictos” a los miembros de la mesa de empalme entrante. Como si fuera poco, Petro cerró su intervención comparando la situación del país con el ascenso del fascismo en la época de Adolf Hitler y convocando abiertamente a sus huestes a una desobediencia civil.

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El detrás de cámaras de este agarrón histórico también tiene un fuerte ingrediente judicial que terminó por dinamitar la poca confianza que quedaba. El periodista Néstor Morales reveló en Blu Radio que el verdadero detonante de la furia en el Palacio de Nariño fue una explosiva entrevista de Carlos Alonso Lucio en la revista Cambio, donde se sugería que el gobierno entrante de De la Espriella contemplaría la extradición de Gustavo Petro. Al enterarse de que el ministro de Hacienda de Petro, Germán Ávila, planeaba salir a colgar el teléfono del empalme a las siete de la mañana usando este argumento, De la Espriella se adelantó y dio el primer golpe de opinión ordenando a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, suspender de inmediato los comités.

Esta parálisis deja al país en un limbo administrativo bastante peligroso a un mes exacto del cambio de mando del 7 de agosto. Aunque la Ley 951 de 2005 obliga estrictamente a los mandatarios a entregar y recibir los informes de gestión del Estado, la norma tiene un gigantesco vacío legal porque nunca contempló qué pasa si una de las partes decide levantarse de la mesa por un berrinche político. En esta transmisión EN VIVO, De la Espriella aclarará cuáles serán las medidas legales de contingencia que adoptará su equipo de inmediato para auditar los ministerios y garantizar una transición transparente, mientras se programa una reunión de alta tensión entre Restrepo y el ministro Ávila para definir si el proceso se salva o se rompe definitivamente.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.