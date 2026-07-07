La tensión entre el gobierno saliente y el entrante llegó a su punto de quiebre absoluto. Luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ordenara congelar la transición, el Gobierno de Gustavo Petro no se quedó callado y pateó la mesa de manera definitiva. La administración actual anunció la suspensión oficial de todas las mesas de trabajo del proceso de empalme, dejando al país en una total incertidumbre administrativa a pocas semanas del cambio de mando programado para el 7 de agosto.

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La fuerte determinación fue confirmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en una entrevista con el programa Mañanas Blu. El alto funcionario explicó que la decisión se tomó como una respuesta directa a lo que consideran una campaña sistemática de ataques, calumnias y desprestigio por parte del equipo del mandatario electo. Ávila fue enfático al señalar que el clima laboral con los delegados de De La Espriella se volvió completamente insostenible debido a los constantes irrespetos y ofensas que, según él, nunca antes se habían visto en una transición de poder en Colombia.

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Para el Ejecutivo de Petro, estos comportamientos agresivos destruyeron por completo la intención inicial de llevar a cabo una entrega de ministerios tranquila y serena. El jefe de la cartera de Hacienda subrayó que la dignidad de la Presidencia de la República y la de todos los miembros del equipo de gobierno debe mantenerse intacta, razón por la cual se trazó una línea roja intransitable frente a las actitudes de los representantes del gobierno entrante.

Pero el agarrón no es solo por el trato en las mesas de trabajo; el trasfondo esconde una profunda y grave controversia sobre la legitimidad de las elecciones. Mientras el equipo de De La Espriella alega defender el orden constitucional tras los ataques al resultado, el ministro Ávila sembró serias dudas sobre la victoria de su sucesor. El funcionario sugirió que existen dudas razonables sobre el proceso de votación y advirtió que el presidente de la República cuenta con información suficientemente importante relacionada con el manejo del proceso electoral, la cual será revelada de manera pública y oportuna ante todo el país.

Además, desde el Palacio de Nariño recordaron que el resultado final de los comicios fue prácticamente un empate con un ganador, teniendo en cuenta la mínima diferencia entre los 12,7 millones de votantes que respaldaron el proyecto de Petro y los 12,9 millones que eligieron a De La Espriella. Ante este panorama de desconfianza mutua, el Ministerio de Hacienda confirmó que la orden para todos los ministros y directores de departamentos administrativos es clara y tajante: no se admitirá una sola agresión más y los comités seguirán completamente congelados de forma indefinida hasta que cambien las condiciones de diálogo.